Kto zyska na ustąpieniu Jermaka? „Le Monde”: Dymisja szefa kancelarii Zełenskiego nastąpiła w najgorszym momencie

  • Świat
  • opublikowano:
Andrij Jermak / autor: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI
Andrij Jermak / autor: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI

Francuski dziennik „Le Monde” ocenia, że ustąpienie Andrija Jermaka ze stanowiska szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nastąpiło w najgorszym momencie oraz że decyzja wywołuje w Kijowie zarówno ulgę, jak i niepokój.

Wszechmocny szef prezydenckiej administracji był na Ukrainie bardzo niepopularny. Jednak odejście głównego zaufanego człowieka ukraińskiego prezydenta dzieje się w najgorszym momencie: gdy Stany Zjednoczone żądają od Kijowa zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją

— zauważa dziennik.

Zaufany człowiek Zełenskiego”

Przypomina, że „w ukraińskim systemie politycznym szef administracji prezydenckiej pełni rolę, która nie ma odpowiednika w demokracjach zachodnich - jednocześnie doradcy politycznego, szefa gabinetu i administratora spraw państwowych”. Nazywając Jermaka „numerem dwa” we władzach Ukrainy (po Zełenskim - PAP), podkreśla, że w swych rękach trzymał politykę zagraniczną kraju i rozmowy pokojowe, jednocześnie mając na oku operacje wojskowe i dostawy dla armii.

Dla Wołodymyra Zełenskiego (był) dużo więcej niż doradcą, był jego najbardziej zaufanym człowiekiem

— zaznacza „Le Monde”.

Również za granicą - jak zauważa dziennik - nazwisko Jermaka stało się bardziej znane niż dwóch pierwszych premierów Ukrainy, którzy stanęli na czele rządu w okresie po rozpoczęciu przez Rosję inwazji.

W kraju na Jermaku koncentrowała się wszelka krytyka decyzji władz.

Jego kontrola nad sprawami polityki wewnętrznej przysporzyła mu wielu wrogów i uważany był za organizatora ścisłej koncentracji władzy w urzędzie prezydenta

— zauważa „Le Monde”.

Skandal korupcyjny na Ukrainie

Podkreśla, że długo przed skandalem korupcyjnym, który wybuchł na Ukrainie w ostatnich miesiącach, wzmacniała się w kraju opozycja wobec szefa kancelarii Zełenskiego.

Niemniej „każdy wie”, że jego odejście „następuje w najgorszym momencie dla szefa państwa”

— przyznaje „Le Monde”, przypominając, że Jermak był w składzie delegacji uczestniczącej w rozmowach pokojowych.

Jak relacjonuje, w mediach ukraińskich i w kręgach władzy pojawiają się pytania, kto zyska na ustąpieniu Jermaka bądź kto je inspirował.

Niektórzy w Kijowie, szczególnie w otoczeniu prezydenta, chcą przekonywać, że presja wywarta na szefa kancelarii była zorganizowana przez Rosjan. Dla innych jego odejście byłoby wynikiem »operacji informacyjnej« administracji USA, w celu zmuszenia izolowanego prezydenta do podpisania porozumienia pokojowego niekorzystnego dla Ukrainy

— wskazuje „Le Monde”.

Jermak jest objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem „Midas”. Według ustaleń NABU i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) uczestnicy rozległego systemu korupcyjnego w sektorze energetycznym Ukrainy pobierali od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Z kancelarii prezydenta prosto na front? Zaskakujące doniesienia po dymisji Jermaka. „Może jeszcze się zobaczymy. Chwała Ukrainie”

Natalia Wierzbicka/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych