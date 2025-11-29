„Wywołane ulewnymi deszczami powodzie i osuwiska na Sri Lance spowodowały śmierć co najmniej 123 osób, a 120 uważa się za zaginione” - poinformowało krajowe centrum zarządzania kryzysowego (DMC). „Blisko 44 tys. mieszkańców trzeba było ewakuować” - przekazała AFP.
Sri Lanka, wyspa na Oceanie Indyjskim położona na południowy wschód od Indii i oddzielona od nich cieśniną Palk, od blisko tygodnia zmaga się z trudnymi warunkami pogodowymi z powodu cyklonu Ditwah, który obecnie zmierza na północ.
Sri Lanka pod wodą!
Dziś powodzie nasiliły się na nisko położonych terenach, co wymusiło ewakuację osad położonych nad rzeką Kelani. Do akcji ratunkowej włączono wojsko.
Przedstawiciele DMC poinformowali, że wody powodziowe mogą przekroczyć poziom odnotowany podczas powodzi w 2016 roku, gdy na wyspie zginęło 71 osób.
Indie skierowały do Sri Lanki samolot z żywnością dla ofiar powodzi.
Jesteśmy gotowi do udzielenia dalszej pomocy i wsparcia w miarę rozwoju sytuacji
— zadeklarował indyjski premier Narendra Modi w serwisie X.
Natalia Wierzbicka/PAP/X
