WIDEO

Sri Lanka pod wodą! Zginęły już 123 osoby, a 120 uważa się za zaginione. "Blisko 44 tys. mieszkańców trzeba było ewakuować"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sri Lanka pod wodą! / autor: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
Sri Lanka pod wodą! / autor: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Wywołane ulewnymi deszczami powodzie i osuwiska na Sri Lance spowodowały śmierć co najmniej 123 osób, a 120 uważa się za zaginione” - poinformowało krajowe centrum zarządzania kryzysowego (DMC). „Blisko 44 tys. mieszkańców trzeba było ewakuować” - przekazała AFP.

Sri Lanka, wyspa na Oceanie Indyjskim położona na południowy wschód od Indii i oddzielona od nich cieśniną Palk, od blisko tygodnia zmaga się z trudnymi warunkami pogodowymi z powodu cyklonu Ditwah, który obecnie zmierza na północ.

Sri Lanka pod wodą!

Dziś powodzie nasiliły się na nisko położonych terenach, co wymusiło ewakuację osad położonych nad rzeką Kelani. Do akcji ratunkowej włączono wojsko.

Przedstawiciele DMC poinformowali, że wody powodziowe mogą przekroczyć poziom odnotowany podczas powodzi w 2016 roku, gdy na wyspie zginęło 71 osób.

Indie skierowały do Sri Lanki samolot z żywnością dla ofiar powodzi.

Jesteśmy gotowi do udzielenia dalszej pomocy i wsparcia w miarę rozwoju sytuacji

— zadeklarował indyjski premier Narendra Modi w serwisie X.

Natalia Wierzbicka/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych