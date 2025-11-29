Napięcie rośnie. Trump przestrzega przed lotami nad Wenezuelą: Traktujcie przestrzeń powietrzną za zamkniętą w całości

  • Świat
  • opublikowano:
Donald Trump przestrzega przed lotami nad Wenezuelą. / autor: Fratria
Donald Trump przestrzega przed lotami nad Wenezuelą. / autor: Fratria

„Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi: proszę, traktujcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą w całości. Dziękuję za uwagę!” - napisał prezydent USA Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Trump nie wyjaśnił powodów swojej deklaracji i nie podał dalszych szczegółów.

NOTAM

Ostrzeżenie (NOTAM) do samolotów lecących nad Wenezuelą wydała już tydzień wcześniej Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

Poleciła wówczas lotnikom „ostrożność” podczas lotów przez region obejmujący Wenezuelę i część Morza Karaibskiego na wszystkich pułapach ze względu na „pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa i zwiększoną aktywność wojskową w i wokół Wenezueli”.

CZYTAJ TAKŻE:

USA szykują się do ataku na Wenezuelę? Zwiększają siły w rejonie Morza Karaibskiego, są tam m.in. niszczyciele i samoloty F-35

Wenezuela w powyborczym szoku. Dawny kierowca autobusu Maduro nie chce się rozstać z fotelem prezydenta i dokonuje zamachu stanu przy urnach

Maduro zaoferował Trumpowi zerwanie stosunków z Rosją, Chinami i Iranem! Dla USA jest jednak nielegalnym przywódcą

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych