Amerykański dziennik „The Wall Street Journal” ujawnił treść tajnego planu Niemiec na wypadek wojny z Rosją. Prace nad nim rozpoczęto tuż po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 r. Przewiduje on olbrzymią operację logistyczną, przerzucenia ok. 800 tys. żołnierzy NATO bliżej linii frontu. Według informacji podanych przez „WSJ” niemieccy generałowie sądzą, że konflikt rozpocznie się w 2029 r. Zapytany o te doniesienia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że zwróci się o wyjaśnienia w sprawie wycieku do NATO.
Opracowany przez niemieckich wysokich rangą oficerów ma mieć 1200 stron i stwierdzać, że Putin w 2029 r. będzie gotów do zrealizowania swej zapowiedzi o uderzeniu na kraje NATO. Ujawniona niemiecka strategia jest analizą koniecznych działań wojskowych, ale przede wszystkim wskazuje na inwestycje infrastrukturalne, które są konieczne do przeprowadzenia olbrzymiej operacji logistycznej. Ma ona polegać na przerzuceniu 800 tys. żołnierzy NATO na wschód, bliżej linii frontu. Tym samym, wraz z ujawnieniem niemieckiego planu ogromne luki logistyczne sił paktu.
Celem jest zapobiegnięcie wojnie poprzez danie naszym wrogom jasno do zrozumienia, że jeśli nas zaatakują, nie odniosą sukcesu
— mówił starszy oficer i jeden z pierwszych autorów planu, znanego w kręgach wojskowych jako OPLAN DEU.
Niemieccy planiści są zdania, że wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie umożliwi Rosji odrobienie strat i rozbudowę potencjału militarnego. To będzie poważny krok w stronę uderzenia na jeden z krajów NATO. Generał porucznik Bundeswehry Alexander Sohlfrank oświadczył w listopadzie, że Rosja „może rozpocząć ograniczony atak na terytorium NATO już jutro”.
Zaniedbania Niemiec
Jak pisze „The Wall Street Journal”, rezultat ewentualnego starcia NATO-Rosja nie będzie zależeć jedynie od liczebności wojsk i wyposażenia, ale przede wszystkim o możliwości szybkiego przerzucania sił w konkretne miejsca konfliktu. Plan opracowany w Berlinie ma obejmować całą mapę różnego rodzaju obiektów, które mogą być do tego wykorzystane: drogi, mosty, rzeki, porty czy też linii kolejowe. Równie istotne ma być także szybkie zaopatrywanie i uzupełnianie sił.
Plany, które wyciekły do mediów pokazują, jak bardzo Niemcy są nieprzygotowane do jakichkolwiek działań o charakterze militarnym. Wiele niemieckich autostrad, mostów i portów nie spełnia wymogów wojskowych.
Niemcy przez lata pokoju miały zaniedbać rozbudowę i rozwój infrastruktury o podwójnym zastosowaniu
— czytamy na łamach „WSJ”, który przypomina rok 2024 roku, kiedy holenderski statek towarowy uderzył w most kolejowy nad rzeką Hunte w północno-zachodnich Niemczech powodując całkowite zablokowanie ruchu.
„The Wall Street Journal” zauważa, że starają się przekształcić niemieckie wojsko w skuteczną część sił NATO, co nie jest takie proste i wymaga bezprecedensowego połączenia zasobów wojskowych, prywatnych i cywilnych. Berlin ma już wdrażać pewne procedury w policji, służbach medycznych i różnego typu agencjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.
Szef MON zapyta
O ujawnione przez „WSJ” niemieckie plany wojny z Rosją został zapytany szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w rozmowie z Radiem ZET stwierdził, że skontaktuje się z dowództwem NATO w sprawie wycieku tajnego dokumentu, aby uzyskać „pełną informację”.
Jeśli chodzi o samą publikację, to oczekujemy pełnej informacji. Ja też będę prosił służbę kontrwywiadu wojskowego o ocenę publikacji. Będziemy w łączności z NATO – powiedział.Ja też będę prosił służbę kontrwywiadu wojskowego o ocenę publikacji
— oświadczył Kosiniak-Kamysz i dodał, że tego typu informacje wymagają „rzetelności w analizie i ocenie”.
To dobrze, że Niemcy biorą przykład z Polski. Europa musi przyspieszyć, obudzić się. Trzeba ruszyć pełną mocą do pracy, bo czasu nie mamy
— powiedział szef MON.
Robert Knap/DoRzeczy/PR24/Interia/RadioZET/WSJ
