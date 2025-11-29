„Co najmniej dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku zmasowanych ataków Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, w których zastosowano drony uderzeniowe i rakiety” – powiadomiły lokalne władze. W mieście wybuchły pożary, a mieszkańcom kilku dzielnic odcięto dostawy prądu.
Według najnowszych informacji wskutek ataku zginęły dwie osoby. Kolejnych 13 osób zostało rannych, w tym jedno dziecko
— przekazała kijowska miejska administracja wojskowa.
Rosyjskie drony nad Kijowem
Alarm ostrzegający przed uderzeniami Rosjan z powietrza ogłoszono w Kijowie przed północą; o godz. 9 (8 czasu polskiego) wciąż obowiązywał. Nad miastem o tej porze nadal krążyły rosyjskie drony.
Uwaga! Wysoki stopień niebezpieczeństwa
— ostrzegały mieszkańców aplikacje alarmowe w telefonach komórkowych.
W nocy i nad ranem w ukraińskiej stolicy słychać było głośne wybuchy i dźwięki wystrzałów działek, którymi zestrzeliwano bezzałogowce.
Celem infrastruktura krytyczna
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uderzeniach dronów w budynki mieszkalne i o odłamkach, które wywołały liczne pożary. Głównym celem ataków była jednak infrastruktura krytyczna.
Obecnie bez energii pozostaje zachodnia część stolicy. (…) W domach na prawym brzegu (rzeki Dniepr – PAP) stolicy obniżone ciśnienie wody w systemach
— pisał w komunikatorze Telegram.
W związku z atakami alarmy ogłaszano na terytorium całej Ukrainy, w tym w graniczących z Polską zachodnimi regionami kraju.
Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców i postawieniu w stan gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Następnie przekazano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP i zakończono operowanie wojskowego lotnictwa. W ocenie dowództwa był to jeden z największych ataków Rosji na stolicę Ukrainy od początku pełnoskalowego konfliktu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Poderwano polskie myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę! „Działania te mają charakter prewencyjny”
Natalia Wierzbicka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746973-zmasowany-atak-rosji-na-kijow-sa-zabici-i-ranni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.