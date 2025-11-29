Nocny zmasowany atak Rosji na Kijów! Nad ranem drony wroga nadal krążyły nad miastem. Są zabici i ranni, w tym dziecko

Mija 1375. dzień wojny na Ukrainie
Mija 1375. dzień wojny na Ukrainie / autor: FB/Генеральний штаб ЗСУ

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku zmasowanych ataków Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, w których zastosowano drony uderzeniowe i rakiety” – powiadomiły lokalne władze. W mieście wybuchły pożary, a mieszkańcom kilku dzielnic odcięto dostawy prądu.

Według najnowszych informacji wskutek ataku zginęły dwie osoby. Kolejnych 13 osób zostało rannych, w tym jedno dziecko

— przekazała kijowska miejska administracja wojskowa.

Rosyjskie drony nad Kijowem

Alarm ostrzegający przed uderzeniami Rosjan z powietrza ogłoszono w Kijowie przed północą; o godz. 9 (8 czasu polskiego) wciąż obowiązywał. Nad miastem o tej porze nadal krążyły rosyjskie drony.

Uwaga! Wysoki stopień niebezpieczeństwa

— ostrzegały mieszkańców aplikacje alarmowe w telefonach komórkowych.

W nocy i nad ranem w ukraińskiej stolicy słychać było głośne wybuchy i dźwięki wystrzałów działek, którymi zestrzeliwano bezzałogowce.

Celem infrastruktura krytyczna

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uderzeniach dronów w budynki mieszkalne i o odłamkach, które wywołały liczne pożary. Głównym celem ataków była jednak infrastruktura krytyczna.

Obecnie bez energii pozostaje zachodnia część stolicy. (…) W domach na prawym brzegu (rzeki Dniepr – PAP) stolicy obniżone ciśnienie wody w systemach

— pisał w komunikatorze Telegram.

W związku z atakami alarmy ogłaszano na terytorium całej Ukrainy, w tym w graniczących z Polską zachodnimi regionami kraju.

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców i postawieniu w stan gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Następnie przekazano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP i zakończono operowanie wojskowego lotnictwa. W ocenie dowództwa był to jeden z największych ataków Rosji na stolicę Ukrainy od początku pełnoskalowego konfliktu.

Natalia Wierzbicka/PAP

