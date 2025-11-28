Trwa 1375. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 29 listopada 2025 r.
12:35. Rosjanie podają nowe dane o stratach Ukrainy
1255 żołnierzy (zabitych i rannych), jeden czołg, dziewięć wozów opancerzonych, 44 innych pojazdów i dziesięć dział artylerii polowej – takie straty, według Ministerstwa Obrony Rosji, ukraińskie siły zbrojne poniosły w ciągu ostatniej doby w rejonach odpowiedzialności rosyjskich zgrupowań „Północ”, „Dniepr”, „Południe”, „Centrum”, „Wschód” i „Zachód”.
11:45. Jermak: Nie chcę stwarzać Zełenskiemu problemów, jadę na front
Były już szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy zabrał głos po tym, jak stracił stanowisko.
11:20. Atak na ukraińskie lotnisko
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że rosyjskie lotnictwo oraz wojska rakietowe przeprowadziły atak na „infrastrukturę lotniska wojskowego” oraz miejsca składowania i startów dronów dalekiego zasięgu.
11:00. Wzrosła liczba ofiar ostrzału Kijowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy podało, że wszystkie pożary, które wybuchły w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału, zostały ugaszone. Resort przekazał, że w stolicy Ukrainy dwie osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych, zaś w obwodzie kijowskim jedna osoba straciła życie, a ponad 10 odniosło obrażenia.
09:10. Co najmniej 15 rannych w ataku na Kijów
Co najmniej dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku zmasowanych ataków Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, w których zastosowano drony uderzeniowe i rakiety – powiadomiły lokalne władze. W mieście wybuchły pożary, a mieszkańcom kilku dzielnic odcięto dostawy prądu. „Według najnowszych informacji wskutek ataku zginęły dwie osoby. Kolejnych 13 osób zostało rannych, w tym jedno dziecko” – przekazała kijowska miejska administracja wojskowa.
Alarm ostrzegający przed uderzeniami Rosjan z powietrza ogłoszono w Kijowie przed północą; o godz. 9 (8 czasu polskiego) wciąż obowiązywał. Nad miastem o tej porze nadal krążyły rosyjskie drony. „Uwaga! Wysoki stopień niebezpieczeństwa” - ostrzegały mieszkańców aplikacje alarmowe w telefonach komórkowych.
8:27. Wiceszef MSZ Ukrainy: Rosja uważa silne więzi Polski i Ukrainy za zagrożenie dla siebie
Rosja uważa silne więzi między Ukrainą i Polską za zagrożenie dla siebie i wie, że nie może pozwolić sobie na trwałe porozumienie naszych krajów – powiedział PAP wiceszef MSZ Ukrainy Ołeksandr Miszczenko. Podkreślił znaczenie współpracy obronnej i wspólnej walki z dezinformacją i dywersją. Zapowiedział też reaktywację Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków.
Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, który przebywał w Warszawie z oficjalną wizytą, powiedział PAP, że rząd w Kijowie docenia inicjatywy pokojowe USA i innych sojuszników, które mają na celu przygotowanie dokumentu prowadzącego do trwałego i sprawiedliwego pokoju.
Ukraina oczekuje, że każde (ewentualne - PAP) porozumienie będzie przede wszystkim satysfakcjonujące dla jej narodu, który poniósł najwyższą cenę w walce z rosyjską agresją — zaznaczył Miszczenko.
Według dyplomaty trwające konsultacje w sprawie amerykańskiej propozycji planu pokojowego są normalnym procesem negocjacyjnym, w którym początkowe założenia są doprecyzowywane, aby dokument mógł być zaakceptowany przez Ukrainę i jej partnerów. Podkreślił, że rezygnacja z okupowanych terytoriów, ograniczenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych i ograniczenie prawa Ukrainy do samodzielnego decydowania o sojuszach wojskowych są dla Kijowa absolutnie nie do przyjęcia.
Ukraina nie zaakceptuje prób pominięcia kwestii odpowiedzialności Rosji za zbrodnie przeciw ludności cywilnej i państwu ukraińskiemu
— zaznaczył wiceminister.
7:18. Rosyjski atak powietrzny na Kijów! Zginęła jedna osoba
Rosyjskie drony uderzyły na Kijów dziś krótko po północy czasu miejscowego. Zginęła jedna osoba, uszkodzonych zostało co najmniej sześć budynków, poinformował szef kijowskiej administracji wojskowej, Tymur Tkaczenko.
Rosjanie zaatakowali Kijów przy użyciu dronów i pocisków rakietowych. W centrum miasta i we wschodnich przedmieściach słychać było wybuchy oraz odgłosy działania ukraińskich środków obrony przeciwlotniczej. Władze wezwały mieszkańców stolicy, aby udali się do schronów.
Jak poinformowały ukraińskie media, powołując się na szefa kijowskiej administracji wojskowej, Tymura Tkaczenkę, w wyniku rosyjskiego ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem - w tym dziecko - zostało rannych.
Burmistrz Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że ekipy ratownictwa medycznego zostały wysłane do kilku dzielnic. Na zdjęciach opublikowanych w Internecie widać płonący budynek mieszkalny. „W dzielnicy Sołomianskiej na pierwszym i drugim piętrze 25-piętrowego budynku mieszkalnego wybuchł pożar wywołany przez fragmenty zestrzelonych dronów”- napisał Kliczko w kanale Telegram.
Jak donosi „Ukraińska Prawda”, w Kijowie, obwodzie kijowskim oraz sąsiednich regionach ogłoszony został alarm lotniczy.
Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły już wczoraj, że stolica może zostać zaatakowana przez rosyjskie środki napadu powietrznego.
6:47. Ukraińska delegacja udaje się na rozmowy do USA
Ukraińska delegacja udaje się do USA, aby przeprowadzić kolejne rozmowy na temat planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa - podała agencja Bloomberga, powołując się na źródło. Przedstawiciele Ukrainy mają rozmawiać m.in. z wysłannikiem Trumpa, Stevem Witkoffem.
Delegacja z udziałem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa i wiceministra spraw zagranicznych Serhija Kysłycy ma spotkać się na Florydzie z Witkoffem i zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem. Witkoff ma stać na czele delegacji amerykańskiej, która w przyszłym tygodniu uda się do Rosji na rozmowy z Władimirem Putinem.
Sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wczoraj wieczorem, że w kolejnej rundzie negocjacji na temat planu pokojowego Ukraina będzie reprezentowana przez szefa Sztabu Generalnego Andrija Hnatowa, ministra Umierowa, a także wysłanników MSZ i wywiadu.
00:01. Zełenski: Po dymisji Jermaka w negocjacjach nad planem pokojowym weźmie udział m.in. szef Sztabu Generalnego
W kolejnej rundzie negocjacji na temat planu pokojowego, mającego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, ta druga będzie reprezentowana przez szefa Sztabu Generalnego, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a także wysłanników MSZ i wywiadu. Zapowiedział to w prezydent Wołodymyr Zełenski.
Szef państwa wystąpił w nagraniu, w którym poinformował, że przyjął dymisję szefa swojej kancelarii Andrija Jermaka, stojącego dotychczas na czele ukraińskiej delegacji na te rozmowy. Jermak jest objęty śledztwem w sprawie afery korupcyjnej na szczytach władzy, w związku z czym w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie.
Wkrótce odbędą się rozmowy, będą na nich nasi przedstawiciele – szef Sztabu Generalnego (Andrij Hnatow), przedstawiciele MSZ, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Rustem Umierow) oraz nasz wywiad
— powiedział Zełenski w przemówieniu.
Zaapelował przy tym do społeczeństwa o jedność i siłę wewnętrzną.
Każdy musi teraz działać właśnie tak – w interesie naszego państwa – i bronić naszego państwa. To zasada niezmienna. Już w najbliższym czasie odbędą się spotkania ze stroną amerykańską
— poinformował prezydent Ukrainy.
