Sobota, 29 listopada 2025 r.
00:01. Zełenski: Po dymisji Jermaka w negocjacjach nad planem pokojowym weźmie udział m.in. szef Sztabu Generalnego
W kolejnej rundzie negocjacji na temat planu pokojowego, mającego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, ta druga będzie reprezentowana przez szefa Sztabu Generalnego, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a także wysłanników MSZ i wywiadu. Zapowiedział to w prezydent Wołodymyr Zełenski.
Szef państwa wystąpił w nagraniu, w którym poinformował, że przyjął dymisję szefa swojej kancelarii Andrija Jermaka, stojącego dotychczas na czele ukraińskiej delegacji na te rozmowy. Jermak jest objęty śledztwem w sprawie afery korupcyjnej na szczytach władzy, w związku z czym w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie.
Wkrótce odbędą się rozmowy, będą na nich nasi przedstawiciele – szef Sztabu Generalnego (Andrij Hnatow), przedstawiciele MSZ, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Rustem Umierow) oraz nasz wywiad
— powiedział Zełenski w przemówieniu.
Zaapelował przy tym do społeczeństwa o jedność i siłę wewnętrzną.
Każdy musi teraz działać właśnie tak – w interesie naszego państwa – i bronić naszego państwa. To zasada niezmienna. Już w najbliższym czasie odbędą się spotkania ze stroną amerykańską
— poinformował prezydent Ukrainy.
