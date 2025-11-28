NA ŻYWO

RELACJA. 1375. dzień wojny. Zełenski: Po dymisji Jermaka w negocjacjach nad planem pokojowym weźmie udział m.in. szef Sztabu Generalnego

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1375. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 29 listopada 2025 r.

00:01. Zełenski: Po dymisji Jermaka w negocjacjach nad planem pokojowym weźmie udział m.in. szef Sztabu Generalnego

W kolejnej rundzie negocjacji na temat planu pokojowego, mającego zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, ta druga będzie reprezentowana przez szefa Sztabu Generalnego, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a także wysłanników MSZ i wywiadu. Zapowiedział to w prezydent Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa wystąpił w nagraniu, w którym poinformował, że przyjął dymisję szefa swojej kancelarii Andrija Jermaka, stojącego dotychczas na czele ukraińskiej delegacji na te rozmowy. Jermak jest objęty śledztwem w sprawie afery korupcyjnej na szczytach władzy, w związku z czym w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie.

Wkrótce odbędą się rozmowy, będą na nich nasi przedstawiciele – szef Sztabu Generalnego (Andrij Hnatow), przedstawiciele MSZ, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Rustem Umierow) oraz nasz wywiad

— powiedział Zełenski w przemówieniu.

Zaapelował przy tym do społeczeństwa o jedność i siłę wewnętrzną.

Każdy musi teraz działać właśnie tak – w interesie naszego państwa – i bronić naszego państwa. To zasada niezmienna. Już w najbliższym czasie odbędą się spotkania ze stroną amerykańską

— poinformował prezydent Ukrainy.

red/PAP/X/FB

