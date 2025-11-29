Prezydent USA Donald Trump poinformował, że uchyla wszystkie rozporządzenia wykonawcze, podpisane przy wykorzystaniu urządzenia do powielania podpisów za czasów jego poprzednika Joe Bidena.
Każdy dokument podpisany przez Śpiącego Joe Bidena za pomocą autopenu (urządzenia do powielania podpisów - PAP), co stanowiło około 92 proc. wszystkich dokumentów, zostaje niniejszym uchylony i nie ma już mocy ani skutków prawnych
— napisał Trump na platformie Truth Social.
Używanie autopenu bez wyraźnej zgody prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Skrajni lewicowi szaleńcy, którzy otaczali Bidena wokół pięknego biurka Resolute w Gabinecie Owalnym, odebrali mu prezydenturę
— dodał.
„Anuluję wszystkie”
Niniejszym anuluję wszystkie rozporządzenia wykonawcze i wszystko inne, co nie zostało bezpośrednio podpisane przez nieuczciwego Joe Bidena, ponieważ osoby obsługujące autopen działały nielegalnie. Joe Biden nie był zaangażowany w proces (z wykorzystaniem) autopenu, a jeśli mówi, że był, zostanie oskarżony o krzywoprzysięstwo. Dziękuję za uwagę!
— głosi wpis prezydenta USA.
