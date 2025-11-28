Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że szef jego kancelarii, Andrij Jermak, którego nazwisko figuruje w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej, podał się do dymisji. Nie chcę, aby ktoś miał jakiekolwiek pytania do Ukrainy – podkreślił szef państwa.
Dlatego dziś podjęte zostały kolejne decyzje wewnętrzne. Po pierwsze, odbędą się zmiany w Biurze Prezydenta Ukrainy. Szef Biura, Andrij Jermak, napisał podanie o dymisję
— powiedział szef państwa w nagraniu wideo.
Konsultacje z kandydatami
Zełenski zapowiedział konsultacje z kandydatami na nowych szefów swojej administracji.
Jutro przeprowadzę konsultacje z osobami, które mogą stanąć na czele tej instytucji
— oznajmił.
Jermak został objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas. NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Jermaka.
Adam Stankiewicz/PAP/X
