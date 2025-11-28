Jermak podał się do dymisji! Jego nazwisko pojawiło się w śledztwie ws. korupcji. Zełenski: Nie chcę, by ktoś miał jakiekolwiek pytania do Ukrainy

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Wikimedia Commons/Vinnytsia Governor/Vin.gov.ua
autor: Wikimedia Commons/Vinnytsia Governor/Vin.gov.ua

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że szef jego kancelarii, Andrij Jermak, którego nazwisko figuruje w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej, podał się do dymisji. Nie chcę, aby ktoś miał jakiekolwiek pytania do Ukrainy – podkreślił szef państwa.

Dlatego dziś podjęte zostały kolejne decyzje wewnętrzne. Po pierwsze, odbędą się zmiany w Biurze Prezydenta Ukrainy. Szef Biura, Andrij Jermak, napisał podanie o dymisję

— powiedział szef państwa w nagraniu wideo.

Konsultacje z kandydatami

Zełenski zapowiedział konsultacje z kandydatami na nowych szefów swojej administracji.

Jutro przeprowadzę konsultacje z osobami, które mogą stanąć na czele tej instytucji

— oznajmił.

Jermak został objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas. NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Jermaka.

CZYTAJ TAKŻE:

Wielka afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą. Rząd odwołał członków rady nadzorczej Enerhoatomu. „Oczekujemy na wyniki audytu”

Działania antykorupcyjne na Ukrainie zataczają coraz szersze kręgi. NABU i SAP przeszukują dom szefa biura Zełenskiego Andrija Jermaka!

Adam Stankiewicz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych