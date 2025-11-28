Prokuratura w Karlsruhe przekazała, że podejrzany o wysadzenie Nord Stream Serhiej K. trafił do niemieckiego aresztu. Ukrainiec znalazł się tam po ekstradycji z Włoch. Decyzję o zatrzymaniu mężczyzny podjął sędzia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe.
Decyzję o aresztowaniu 49-letniego K. podjął dziś sędzia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. Rzeczniczka prokuratury w tym mieście odmówiła podania, do którego aresztu trafi podejrzany.
Wczoraj niemiecka prokuratura poinformowała, że podejrzany obywatel Ukrainy został przekazany krajowemu wymiarowi sprawiedliwości. Do kraju został przetransportowany helikopterem, w asyście niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała dpa, mężczyzna będzie sądzony prawdopodobnie przed sądem w Hamburgu.
K., były wojskowy, został aresztowany w sierpniu we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał na Ukrainie. Od czasu aresztowania przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie przez 11 dni prowadził w listopadzie strajk głodowy. Również w listopadzie włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Obrońca Wołodymyra Żurawlowa zabrał głos! „To jeden z ważniejszych dni w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości”
Wysadzenie nitek Nord Stream
Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.
Według niemieckiej prokuratury K. i kilka innych osób skorzystali z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Według śledczych nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i zawiezieni do Ukrainy.
Niemieckie media podały, że K. był organizatorem ataku, a nie - jak sądzono wcześniej - jednym z jego koordynatorów.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Głodówka Ukraińca, który czeka na ekstradycję do Niemiec. Ma być zamieszany w zniszczenie Nord Stream. „Jest w stanie krytycznym”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746920-wysadzenie-nord-stream-podejrzany-w-niemieckim-areszcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.