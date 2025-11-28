Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) prowadzą przeszukania u Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w dzielnicy rządowej w Kijowie! „Dziś NABU i SAP rzeczywiście prowadzą czynności procesowe w moim mieszkaniu. Nie ma żadnych przeszkód dla śledczych” - poinformował na Telegramie polityk.
Na nagraniu wideo, opublikowanym przez Ukraińską Prawdę, widać, jak na teren dzielnicy rządowej wchodzi około 10 pracowników NABU i SAP.
Utworzone w 2014 r. NABU zajmuje się zwalczaniem korupcji na najwyższych szczeblach władzy, prowadząc śledztwa wobec urzędników państwowych, polityków i menedżerów państwowych spółek; powstanie urzędu było jednym z warunków współpracy Ukrainy z UE i MFW. SAP nadzoruje te postępowania i kieruje akty oskarżenia do sądu.
Jermak potwierdza przeszukanie
Dziś NABU i SAP rzeczywiście prowadzą czynności procesowe w moim mieszkaniu. Nie ma żadnych przeszkód dla śledczych. Otrzymali pełny dostęp do mieszkania, na miejscu są moi adwokaci, którzy współpracują z funkcjonariuszami. Z mojej strony pełna gotowość do współpracy
— napisał Jermak w komunikatorze Telegram.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Zełenski pod presją w związku z aferą korupcyjną. Będą kolejne konsekwencje personalne? W tle szef administracji prezydenckiej
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746858-nabu-i-sap-przeszukuja-dom-szefa-biura-zelenskiego-jermaka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.