Działania antykorupcyjne na Ukrainie zataczają coraz szersze kręgi. NABU i SAP przeszukują dom szefa biura Zełenskiego Andrija Jermaka!

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
w tle flagi Ukrainy i wpis KyivPost (screen z X), ukazujący funkcjonariuszy NABU i SAP. "Z mojej strony pełna gotowość do współpracy" - mówi Jermak. / autor: Fratria, X/KyivPost (screen)
w tle flagi Ukrainy i wpis KyivPost (screen z X), ukazujący funkcjonariuszy NABU i SAP. "Z mojej strony pełna gotowość do współpracy" - mówi Jermak. / autor: Fratria, X/KyivPost (screen)

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) prowadzą przeszukania u Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w dzielnicy rządowej w Kijowie! „Dziś NABU i SAP rzeczywiście prowadzą czynności procesowe w moim mieszkaniu. Nie ma żadnych przeszkód dla śledczych” - poinformował na Telegramie polityk.

Na nagraniu wideo, opublikowanym przez Ukraińską Prawdę, widać, jak na teren dzielnicy rządowej wchodzi około 10 pracowników NABU i SAP.

Utworzone w 2014 r. NABU zajmuje się zwalczaniem korupcji na najwyższych szczeblach władzy, prowadząc śledztwa wobec urzędników państwowych, polityków i menedżerów państwowych spółek; powstanie urzędu było jednym z warunków współpracy Ukrainy z UE i MFW. SAP nadzoruje te postępowania i kieruje akty oskarżenia do sądu.

Jermak potwierdza przeszukanie

Dziś NABU i SAP rzeczywiście prowadzą czynności procesowe w moim mieszkaniu. Nie ma żadnych przeszkód dla śledczych. Otrzymali pełny dostęp do mieszkania, na miejscu są moi adwokaci, którzy współpracują z funkcjonariuszami. Z mojej strony pełna gotowość do współpracy

— napisał Jermak w komunikatorze Telegram.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Zełenski pod presją w związku z aferą korupcyjną. Będą kolejne konsekwencje personalne? W tle szef administracji prezydenckiej

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych