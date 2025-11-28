Wiktor Orban leci do Moskwy! Premier Węgier spotka się z Putinem. "Żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Premier Węgier Viktor Orban potwierdził, że spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Moskwie, a ich rozmowy będą dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie - poinformowała agencja Reutera.

Wybieram się (do Moskwy - PAP), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku

— powiedział szef węgierskiego rządu w rozmowie wideo zamieszczonej na jego koncie na Facebooku.

Zapytany, czy wśród tematów spotkania z Putinem pojawią się wysiłki podejmowane na rzecz pokoju w Ukrainie, Orban odparł:

Raczej nie da się tego uniknąć.

W przeciwieństwie do przywódców innych państw Unii Europejskiej węgierski premier utrzymuje bliskie związki z Rosją mimo jej agresji na Ukrainę. Węgry w dużej mierze nadal opierają swoją politykę energetyczną na dostawach rosyjskiej energii, wbrew wysiłkom UE, która dąży do zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji - przypomniał Reuters.

Ukraina w Unii Europejskiej?

Rząd Węgier sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE i od lutego blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Brukselą. W ocenie władz węgierskich przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Wspólnoty.

Węgierski dziennik „Nepszava” zwrócił uwagę, że Orban z „jednego z najbardziej antyrosyjskich polityków w Europie (…) stał się najbardziej zagorzałym zwolennikiem Rosji na kontynencie”.

Spotkanie Orbana byłoby trzecią rozmową węgierskiego premiera z Putinem od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

mly/PAP

