54 proc. Niemców uważa, że koalicja rządowa pod wodzą kanclerza Friedricha Merza rozpadnie się do 2029 roku - wynika z sondażu Instytutu Insa, opublikowanego w „Bildzie”.
W badaniu ankietowani odpowiedzieli na pytanie, czy rząd CDU/CSU z SPD utrzyma się do 2029 roku. Wtedy kończy się kadencja i w Niemczech powinny odbyć się kolejne wybory. 54 proc. Niemców odpowiedziało, że do tego czasu koalicja rozpadnie się. 29 proc. stwierdziło, że utrzyma się, a 17 proc. nie udzieliło odpowiedzi.
Sondaż pojawił się w okresie kolejnych napięć w koalicji. Główny spór dotyczy obecnie planowanej ustawy emerytalnej, która w czwartek wieczór ma być przedmiotem dyskusji stron w urzędzie kanclerskim.
Apel o postęp i reformy
Przemawiając w Bundestagu, Merz apelował o szybki postęp w reformach i o „nowy konsensus pokoleń” w polityce emerytalnej. W czwartek z rządu płynęły jednak komunikaty, że szanse na porozumienie w najbliższym czasie są niskie.
Sprzeciw wobec planów zmian w polityce emerytalnej zgłasza grupa młodych chadeckich posłów. Jej przewodniczący Pascal Reddig wyrażał nawet gotowość przesunięcia głosowania na wiosnę.
Porozumienie koalicyjne zawarte w kwietniu między CDU/CSU a SPD przewidywało utrzymanie emerytur na poziomie 48 proc. średniej miesięcznej pensji do 2031 roku. W projekcie ustawy rząd zamierza utrzymać jednak taki poziom także po 2031 roku. Młodzi posłowie krytykują te plany, uważając, że przy zmieniającej się demografii będzie to nadmiernie obciążało młodsze pokolenia. Zgodnie z ich szacunkami do 2040 roku wygeneruje to dodakowe koszty w wysokości ok. 120 mld euro.
