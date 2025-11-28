Donald Trump poinformował o śmierci gwardzistki, która została postrzelona w Waszyngtonie. „Nie ma jej już z nami. Patrzy na nas z góry” – powiedział prezydent USA. Poinformował również o stanie zdrowia drugiego gwardzisty.
Gwardziści, którzy zostali postrzeleni w okolicach Białego Domu, to 20-letnia Sarah Beckstrom oraz 24-letni Andrew Wolfe. Jak poinformował Trump, kobieta nie przeżyła.
Chciałbym wyrazić ból i grozę całego naszego narodu w związku z wczorajszym atakiem terrorystycznym w stolicy naszego kraju, w którym dziki potwór postrzelił dwóch członków Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej, którzy brali udział w misji w ramach waszyngtońskiej grupy zadaniowej
– powiedział Trump.
Miliony Amerykanów modlą się za tych bohaterów i ich rodziny. Niestety, muszę wam powiedzieć, że zaledwie kilka sekund przed moim przyjściem, usłyszałem, że Sarah Beckstrom z Zachodniej Wirginii, jedna z gwardzistek, o których mówimy, niezwykle szanowana, młoda, wspaniała osoba, która rozpoczęła służbę w czerwcu 2023 roku, wyróżniając się pod każdym względem, właśnie odeszła. Nie ma jej już z nami. Patrzy na nas z góry
– ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych.
Stan zdrowia drugiego gwardzisty
Jak poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych, drugi z gwardzistów wciąż walczy o życie.
Jest w bardzo złym stanie. Walczy o życie. I miejmy nadzieję, że otrzymamy lepsze wieści w jego sprawie
– stwierdził.
Około 2,2 tys. gwardzistów z różnych stanów zostało wysłanych przez Trumpa do Waszyngtonu. W środę przywódca zapowiedział skierowanie do miasta kolejnych 500 żołnierzy.
Według służb o zaatakowanie żołnierzy podejrzany jest 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal, który przybył do USA w 2021 r. w ramach programu Allies Welcome dla współpracowników amerykańskiej armii w Afganistanie. CNN, z powołaniem na źródła, podała, że domniemany sprawca złożył wniosek o azyl w 2024 r. i otrzymał go na początku bieżącego roku.
