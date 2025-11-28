„W przyszłym tygodniu odbędą się ważne rozmowy nie tylko naszej delegacji, ale także moje” - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do trwających rozmów pokojowych. Ukraiński przywódca potwierdził ponadto, że pod koniec tego tygodnia dojdzie do spotkania delegacji Ukrainy i USA, podczas którego omówione zostaną stanowiska stron i gwarancje bezpieczeństwa.
Dziękuję wszystkim, którzy wywierają presję na agresora, którzy bronią Ukrainy przed presją. Bardzo to doceniamy i dostrzegamy każdy taki wysiłek. W przyszłym tygodniu odbędą się ważne rozmowy nie tylko naszej delegacji, ale także moje, i przygotowujemy solidną podstawę do tych rozmów. Ukraina będzie stała mocno na nogach. Zawsze będzie stała. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają
— oświadczył szef państwa ukraińskiego.
Brak szczegółów spotkania
Nie podał jednak szczegółów, co to będą za spotkania, ani jakich kwestii będą dotyczyły.
Przekazał natomiast, że pod koniec bieżącego tygodnia ukraiński zespół negocjacyjny będzie kontynuował z przedstawicielami USA prace nad zbliżeniem punktów, które uzyskano w wyniku niedzielnych rozmów w Genewie. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że chodzi o formę, która doprowadzi do pokoju i gwarancji bezpieczeństwa. Odbędzie się spotkanie delegacji. Delegacja ukraińska będzie dobrze przygotowana i nastawiona na merytoryczną pracę – podkreślił.
Przywódca Ukrainy zaznaczył, że w ostatnich dniach trwała intensywna wymiana informacji, które są wykorzystywane do konsultacji z partnerami. Zauważył, że rosyjska agresja trwa, a wszyscy słyszą, iż Rosja „ma za nic wysiłki kluczowych państw świata, zmierzające do zakończenia wojny w sposób realny - trwałym pokojem”.
To, czy pokój będzie, nie zależy od rosyjskich gróźb, ani od tego, jakie ultimata tam są wysuwane, lecz od tego, jakie warunki zapewni świat, by uniemożliwić kontynuowanie agresji. A także od tego, co my sami będziemy robić, by chronić nasze państwo, naszych ludzi i nasze ukraińskie prawa narodowe
— podkreślił.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746847-zelenski-zapowiada-wazne-rozmowy-mocno-na-nogach
