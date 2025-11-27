Trwa 1374. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 28 listopada 2025 r.
00:05. Jermak: Nie oddamy Rosji terytorium
Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział, że Ukraina nie odda Rosji terytorium. Jak dodał, Kijów jest gotowy, by rozmawiać o linii demarkacyjnej, wyznaczającej terytorium kontrolowane przez obie strony.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby dzisiaj dokumentu o zrzeczeniu się terytorium
— oświadczył Jermak w rozmowie z magazynem „Atlantic”.
Dopóki Zełenski jest prezydentem, nikt nie powinien liczyć na to, że oddamy terytorium. Nie zrzeknie się terytorium. Zakazuje tego konstytucja. Nikt nie może tego zrobić, chyba że chce przeciwstawić się ukraińskiej konstytucji i ukraińskiemu narodowi
— oznajmił szef biura Zełenskiego.
Jeśli chodzi o terytorium, Ukraina jest gotowa do rozmów jedynie na temat linii demarkacyjnej - czytamy.
00:01. Zełenski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu weźmie udział w ważnych rozmowach
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w przyszłym tygodniu dojdzie do ważnych rozmów, w których bezpośrednio weźmie udział. Zełenski potwierdził również spotkanie delegacji Ukrainy i USA pod koniec tego tygodnia, aby omówić stanowiska stron i gwarancje bezpieczeństwa.
Dziękuję wszystkim, którzy wywierają presję na agresora; którzy bronią Ukrainy przed presją. Bardzo to doceniamy i dostrzegamy każdy taki wysiłek. W przyszłym tygodniu odbędą się ważne rozmowy nie tylko naszej delegacji, ale także moje, i przygotowujemy solidną podstawę do tych rozmów. Ukraina będzie stała mocno na nogach. Zawsze będzie stała. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają
— oświadczył prezydent Ukrainy. Nie podał szczegółów, co to będą za spotkania, ani ich tematów. Przekazał natomiast, że pod koniec bieżącego tygodnia ukraiński zespół negocjacyjny będzie kontynuował z przedstawicielami USA prace nad zbliżeniem punktów, które uzyskano w wyniku niedzielnych rozmów w Genewie. Wyjaśnił, że chodzi o formę, która doprowadzi do pokoju i gwarancji bezpieczeństwa.
Odbędzie się spotkanie delegacji. Delegacja ukraińska będzie dobrze przygotowana i nastawiona na merytoryczną pracę
— podkreślił.
Zełenski zaznaczył, że w ostatnich dniach trwała intensywna wymiana informacji, które są wykorzystywane do konsultacji z partnerami. Zauważył, że rosyjska agresja trwa, a wszyscy słyszą, iż Rosja „ma za nic wysiłki kluczowych państw świata, zmierzające do zakończenia wojny w sposób realny – trwałym pokojem”.
To, czy pokój będzie, nie zależy od rosyjskich gróźb, ani od tego, jakie ultimata tam są wysuwane, lecz od tego, jakie warunki zapewni świat, by uniemożliwić kontynuowanie agresji. A także od tego, co my sami będziemy robić, by chronić nasze państwo, naszych ludzi i nasze ukraińskie prawa narodowe
— podkreślił prezydent.
