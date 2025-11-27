Namibijski Adolf Hitler po raz piąty wygrał wygrał wybory lokalne... i zmienił imię. "Ani trochę go nie przypominam"

Namibijski polityk, 59-letni Adolf Hitler Uunona, który po raz piąty wygrał w wyborach lokalnych w swoim kraju, ogłosił, że zmienia dowód osobisty, ponieważ zrezygnował z imienia Hitler i prosi, by odtąd nazywano go Adolfem Uunoną.

Adolf Uunona w okręgu Ompundja w północnej części Namibii od 2004 r. reprezentuje rządzącą krajem partię Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO). Jest jednym z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych lokalnych liderów, o czym świadczą uzyskiwane przez niego wyniki; w poprzednich wyborach zdobył aż 85 proc. głosów, o czym przypomniał w czwartek dziennik „The Namibian”.

Mój ojciec nadał mi te imiona, nie rozumiejąc, kim był Hitler. Ale nie oznacza to, że mam charakter Adolfa Hitlera i ani trochę go nie przypominam

— tłumaczył mediom w 2020 r. W tym samym roku w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild” powiedział, że nie ma nic wspólnego z nazistowską ideologią.

Dopiero dorastając, zdałem sobie sprawę, że ten człowiek chciał podporządkować sobie cały świat

— powiedział wówczas Uunona.

Namibia była niemiecką kolonią

Centrolewicowa SWAPO rządzi Namibią nieprzerwanie od uzyskania przez kraj niepodległości od Republiki Południowej Afryki w marcu 1990 r. Partia od lat prowadzi politykę antykolonialną, a w swoim programie ma zakończenie dominacji białej mniejszości, która w przytłaczającej mierze składa się z potomków niemieckich kolonizatorów.

Przed I wojną światową Namibia była niemiecką kolonią i częścią Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej, co tłumaczy rozpowszechnienie w tym kraju niemieckich imion.

Podobnie jak Uunona, również kraj zmienia niemieckie nazwy miast, ulic i obala pomniki kolonizatorów, którzy w latach 1904-1908 dopuścili się ludobójstwa na rdzennych ludach Herero i Namaqua, zabijając ponad 80 tys. osób, w tym kobiet i dzieci.

