Merkel próbuje się tłumaczyć ze swoich słów o Polsce: Nie obarczam jej współodpowiedzialnością za atak Rosji. To fake news

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel zapewniła w programie „phoenix persoenlich”, że nie obarcza Polski i krajów bałtyckich współodpowiedzialnością za atak Rosji na Ukrainę. Według Merkel krążące sugestie na ten temat to „fake newsy”, a cytat z jej autobiografii „Wolność” został wyrwany z kontekstu.

Agencja dpa przypomniała, że Merkel pisała w swojej książce, iż państwa bałtyckie i Polska odrzuciły w 2021 r. proponowany przez nią format dialogu z Rosją.

Była kanclerz podkreśliła w programie, że nie oznacza to „przypisywania winy”.

Wybuchła wojna, która zmieniła nasz świat. Jest to agresja Federacji Rosyjskiej, Republiki Rosyjskiej, Władimira Putina

— powiedziała Merkel.

Wszyscy nie byliśmy w stanie – ja, wszyscy inni, nie byliśmy w stanie zapobiec tej wojnie

— dodała.

Wywiad Merkel dla węgierskiego Partizana

W październiku szerokim echem odbił się artykuł niemieckiego dziennika „Bild”, w którym omówiono treść wywiadu Merkel dla węgierskiego kanału Partizan. Gazeta sugerowała, że była kanclerz „obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym, pośrednio, o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później”.

W rozmowie z węgierskim dziennikarzem, dostępnej w serwisie YouTube, była liderka niemieckich chadeków powiedziała, że w czerwcu 2021 r. odniosła wrażenie, że Putin „nie traktuje już porozumień mińskich (z lat 2014-15, które miały uregulować konflikt w Donbasie - PAP) poważnie”. Jak dodała, z tego powodu, wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, „chciała nowego formatu”, by „bezpośrednio, jako UE, rozmawiać z Putinem”.

Ale nie wszyscy to poparli. Przede wszystkim państwa bałtyckie i Polska były przeciwne, bo obawiały się, że nie ma wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem, powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować. (…). Potem ustąpiłam ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina

— wspominała Merkel.

Biuro Merkel, zapytane o komentarz, podkreśliło, że „wypowiedzi byłej kanclerz w oryginalnym, niemieckim brzmieniu mówią same za siebie”.

Zresztą nie są one niczym nowym

— przekazała PAP rzeczniczka biura byłej kanclerz.

Angela Merkel była kanclerzem Niemiec od listopada 2005 r. do grudnia 2021 r. W 2024 r. ukazały się jej wspomnienia, zatytułowane „Wolność. Wspomnienia 1954-2021”. Obecnie jest na emeryturze, choć czasem zabiera głos w publicznych debatach.

Adam Stankiewicz/PAP

