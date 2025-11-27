Deutsche Welle i Onet kłamią o „faszyzacji” Chorwacji. Chorwacka i międzynarodowa lewica wymyślają problemy, które nie istnieją

Koncert Marka Perkovicia Thompsona / autor: Bosko Cosic Photography
Koncert Marka Perkovicia Thompsona / autor: Bosko Cosic Photography

Niemiecki portal Deutsche Welle, który jest częścią medialnego koncernu publicznego w tym państwie, opublikował niedawno tekst o Chorwacji, w którym wskazuje na rzekome wzmocnienie „sił skrajnej prawicy” w mojej ojczyźnie.

Jednostronna analiza

W dobrze znanym stylu moralnej histerii niemieckie media publiczne napisały polityczne jednostronną analizę aktualnej sytuacji społecznej w Chorwacji, całkowicie przyjmując narrację tamtejszej lewicowo-liberalnej opozycji. W analizie, którą w języku polskim opublikował portal Onet, twierdzi się, że Chorwacja w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajduje się pod całkowitym wpływem „rewizjonizmu historycznego”.

Niemieckie media twierdzą, że „skrajna prawica” związana z ruchem kolaboracyjnym ustaszy z czasów II wojny światowej całkowicie przejęła…

