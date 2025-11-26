Trwa 1373. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 27 listopada 2025 r.
19:35. Delegacja PE poleci do Waszyngtonu rozmawiać m.in. o planie pokojowym Trumpa. Dołączył do niej europoseł Kobosko
Europoseł Polski 2050 Michał Kobosko poinformował, że dołączył do czteroosobowej delegacji Parlamentu Europejskiego, która poleci do Waszyngtonu, żeby porozmawiać o planie pokojowym Donalda Trumpa, dotyczącym Ukrainy i stosunkach UE-USA.
Kobosko powiedział PAP, że delegacja wyleci do Waszyngtonu w poniedziałek rano i już tego samego dnia rozpocznie tam serię spotkań, w tym w Departamencie Stanu i Kongresie, gdzie jej rozmówcami będą przedstawiciele zarówno Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej.
18:45. Jermak o współpracy z delegacją USA
Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak zapowiedział, że wspólna praca delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy nad „rozwinięciem wyników osiągniętych w Genewie” będzie kontynuowana pod koniec tego tygodnia.
„Pod koniec tego tygodnia będzie kontynuowana wspólna praca ukraińskiej i amerykańskiej delegacji nad rozwinięciem rezultatów osiągniętych w Genewie. Ważne jest, by nie tracić efektywności i działać szybko. Nasz kluczowy, wspólny z partnerami cel pozostaje niezmienny – jak najszybsze osiągnięcie trwałego i godnego pokoju dla Ukrainy” – napisał Jermak w komunikatorze Telegram.
Szef Biura Prezydenta podkreślił, że obecnie trzeba „osiągnąć wyraźny postęp w określeniu kroków prowadzących do zakończenia wojny”. „Tak jak w Genewie, tak i teraz przygotowujemy się do konstruktywnej rozmowy, aby osiągnąć wyraźny postęp w określaniu kroków prowadzących do zakończenia wojny. Dziękuję amerykańskiemu zespołowi za pracę bez przerw. Pokój musi stać się wspólnym osiągnięciem” – zaznaczył.
18:30. Merz: Rosja musi zasiąść do stołu negocjacyjnego
Teraz Rosja musi zasiąść do stołu negocjacyjnego - powiedział na konferencji prasowej w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. - Ukraina potrzebuje silnych sił zbrojnych, a jeśli porozumienie pokojowe zostanie osiągnięte, Ukraina nadal będzie potrzebowała silnych sił zbrojnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony partnerów
Tymczasem szef NATO Mark Rutte twierdzi, że wokół ukraińskiego procesu pokojowego panuje „ogromna, odnowiona energia”, którą przypisuje działaniom Donalda Trumpa.
18:00. Rosjanie próbują wkroczyć do Pokrowska
Ukraińskie siły powstrzymują wojska rosyjskie przed dalszym natarciem w Pokrowsku w obwodzie donieckim, walki trwają wzdłuż całej linii kolejowej.
Wojsko poinformowało, że siły rosyjskie kontynuują natarcie na północną część miasta, próbując skoncentrować się tam i przygotować grunt pod dalsze działania ofensywne, w tym poprzez ustanowienie łączności satelitarnej. Jednak siły obronne wykrywają taką aktywność i ją zakłócają.
17:00. Litwa zamierza przystąpić do Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji wobec Ukrainy
„Dziś Litwa powiadomiła Radę Europy o zamiarze przystąpienia do Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji wobec Ukrainy, stając się pierwszym państwem po Ukrainie, które to uczyniło” - poinformowało na X litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
MSZ podkreśliło, że decyzja ta odzwierciedla niezachwiane poparcie dla Ukrainy, zaangażowanie w Kartę Narodów Zjednoczonych i głębokie przekonanie, że sprawiedliwość wymaga odpowiedzialności. „Wzywamy inne państwa do pójścia w nasze ślady” – czytamy we wpisie.
16:30. Putin zaprzecza, że Ławrow „popadł w niełaskę”
Podczas konferencji w Biszkeku Putin odniósł się do plotek o konflikcie z szefem MSZ Siergiejem Ławrowem. Plotki o konflikcie narastają od czasu, gdy Donald Trump odwołał planowany szczyt z Putinem w Budapeszcie po rozmowie telefonicznej Ławrowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Według Financial Times, to właśnie nieustępliwa postawa Ławrowa skłoniła Biały Dom do zawieszenia szczytu.
Putin jednak zapewnia, że Ławrow nie popadł w niełaskę, dodając, że przygotowuje się do spotkania z przedstawicielami USA w przyszłym tygodniu.
16:20. Ukrainiec podejrzany o atak na Nord Stream przekazany z Włoch do Niemiec
Aresztowany we Włoszech obywatel Ukrainy podejrzany o uszkodzenie gazociągu Nord Stream został przekazany niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości - przekazała w czwartek niemiecka prokuratura, na którą powołuje się agencja dpa. Mężczyzna będzie sądzony prawdopodobnie przez sądem w Hamburgu.
49-letni Serhij K. jest w rękach niemieckiej policji. Do Niemiec został przetransportowany helikopterem, w asyście niemieckich funkcjonariuszy.
Jutro Ukrainiec ma stanąć przed sędzią Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. Sądzony będzie najprawdopodobniej w Hamburgu.
15:30. PE chce przywództwa Unii w sprawie pokoju w Ukrainie
Parlament Europejski w przyjętej dziś rezolucji wezwał, by wobec niejednoznacznej polityki Stanów Zjednoczonych Unia Europejska wykazała się przywództwem w negocjacjach pokojowych w sprawie Ukrainy. Porozumienie musi zobowiązać Rosję do zaprzestania wojny hybrydowej przeciwko Unii - uznał PE.
Za rezolucją głosowało 401 europosłów, 70 było przeciw, a 90 wstrzymało się od głosu. Izba liczy 720 deputowanych.
Parlament Europejski odnotował wysiłki USA na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie, ocenił jednak, że polityka amerykańska w tej sprawie jest niejednoznaczna.
W związku z tym PE nalega w rezolucji, aby „w tym decydującym momencie geopolitycznym Unia Europejska i jej państwa członkowskie wykazały się zdolnościami przywódczymi”. Chce też, by „kontynuowały współpracę z USA i partnerami o podobnych poglądach, by sprawić, że negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy będą opierać się na zasadach prawa międzynarodowego, będą prowadzone w dobrej wierze i będą miały na celu ostateczne zakończenie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie”.
15:00. Putin: plan amerykańsko-ukraiński może stanowić podstawę przyszłego porozumienia
Putin oświadczył, że zarys projektu planu pokojowego omawiany przez USA i Ukrainę mógłby stać się podstawą przyszłego porozumienia kończącego konflikt w Ukrainie.
„Generalnie zgadzamy się, że może to być podstawa przyszłych porozumień” – oznajmił Putin w Biszkeku, dokąd przyleciał na szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB), sojuszu obronnego państw byłego Związku Radzieckiego
14:33. Rosyjski sąd uznał fundację Aleksieja Nawalnego za organizację terrorystyczną
Rosyjski Sąd Najwyższy uznał Fundację Walki z Korupcją (FBK), założoną z inicjatywy Aleksieja Nawalnego, za organizację terrorystyczną i zakazał jej działalności na terytorium Rosji – poinformował rosyjski opozycyjny portal Meduza.
Wniosek o wprowadzenie zakazu działalności fundacji Nawalnego w Rosji został skierowany do sądu przez rosyjską prokuraturę generalną, a rozpatrywał go sędzia Oleg Niefiedow, który wcześniej oddalił trzy pozwy Nawalnego przeciwko ministerstwu sprawiedliwości Rosji.
Na wyrok zareagowało kierownictwo fundacji FBK we wpisie w komunikatorze Telegram. „To technologia polityczna rosyjskich władz: ogłosić wrogiem państwa każdego, kto przeszkadza w kradzieży oraz prowadzeniu niekończącej się wojny” – napisano w oświadczeniu fundacji.
14:25. Rosja się zbroi, ale ma braki w żywności
Rosja robi więcej czołgów i amunicji, ale brakuje żywności. W październiku rosyjskie zakłady zbrojeniowe wyprodukowały o 41 proc. więcej czołgów i wozów bojowych niż rok wcześniej i o 19 proc. więcej broni i amunicji. Przemysł cywilny natomiast szoruje po dnie.
13:20. Atak drona na placówkę edukacyjną w Chersoniu
Do ataku na placówkę edukacyjną doszło ok. południa – informuje chersońska rada miejska.
13:10. Absurdalna wypowiedź wiceszefa MSZ Rosji
Aleksandr Gruszko, wiceminister spraw zagranicznych Rosji stwierdził, że obecne stanowisko UE i jej retoryka w rzeczywistości „wyklucza porozumienie na każdym etapie konfliktu, tak jak wyklucza, by Europa miała miejsce przy stole negocjacyjnym”. Gruszko mówił też, że europejskie państwa „wypowiedziały wojnę Rosji”.
12:30. Gen. Pacek: Ukraina powoli, ale przegrywa wojnę
Ukraina wolno, ale przegrywa wojnę - ocenił gen. dyw. w stanie spoczynku prof. Bogusław Pacek. Wskazał, że zwycięstwo pod Pokrowskiem otworzy Rosjanom dalszą drogę na zachód. Zdaniem Packa Ukraina musi być gotowa na ustępstwa.
Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a w przeszłości m.in. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i rektor Akademii Obrony Narodowej, odniósł się m.in. do trwających dyskusji nad warunkami porozumienia pokojowego, które miałoby zakończyć rosyjską agresję na Ukrainie.
Prof. Pacek zauważył, że „konflikt jest w bardzo trudnym momencie i to nie może schodzić z naszych oczu”. - Ukraina wolno, ale przegrywa wojnę. I nie ma co używać eufemizmu. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko - ocenił. Podał przykład starć, do których dochodzi pod Pokrowskiem. Ocenił, że zwycięstwo może otworzyć Rosjanom dalszą drogę na zachód Ukrainy.
12:11. Brak prądu
Ponad 70 tys. odbiorców w okupowanej części obwodu chersońskiego bez prądu po ukraińskim ostrzale - poinformował szef lokalnych władz okupacyjnych Wołodymyr Sałdo. Prądu są pozbawieni mieszkańcy rejonu kachowskiego.
11:03. Ukraina podpisała z Wielką Brytanią umowę na masową produkcję dronów
Ukraina i Wielka Brytania podpisały umowę na produkcję ukraińskiego drona przechwytującego, który jest wykorzystywany m.in. do zwalczania używanych przez Rosję dronów uderzeniowych Shahed; planuje się wytwarzanie tych maszyn na masową skalę – powiadomił szef resortu obrony w Kijowie, Denys Szmyhal.
„To precedens o historycznym znaczeniu i kolejny ważny krok, który pozwoli produkować w Wielkiej Brytanii ukraińskie środki przechwytywania, które udowodniły swoją skuteczność w walce z Shahedami” – napisał Szmyhal na Facebooku.
Minister uściślił, że przedmiotem umowy jest dron o nazwie Octopus (Ośmiornica). „Planowana jest masowa produkcja przechwytywaczy, która może sięgać kilku tysięcy sztuk miesięcznie. Wytworzone środki zostaną przekazane Ukrainie w celu wzmocnienia ochrony naszego nieba. Dziękuję brytyjskim partnerom za współpracę, zaufanie i wkład w umacnianie naszej obrony powietrznej” – podkreślił Szmyhal.
We wrześniu brytyjskie ministerstwo obrony informowało, że dron opracowany w ramach projektu Octopus został zaprojektowany przez Ukraińców przy wsparciu brytyjskich naukowców i techników.
„Z powodzeniem sprawdza się on na polu bitwy, wykazując się dużą skutecznością w walce z jednokierunkowymi wersjami dronów atakujących Shahed, wykorzystywanymi przez Rosję. Jego produkcja kosztuje mniej niż 10 proc. kosztów dronów, do przechwytywania których jest przeznaczony” – napisano wówczas w oświadczeniu brytyjskiego resortu.
10:19. Liczba zabitych w Tarnopolu wzrosła do 35
Rosjanie zaatakowali Tarnopol 19 listopada. Rakiety wycelowano w bloki mieszkalne, gdzie raniono ponad 90 osób. Akcja ratunkowa trwała cztery dni.
Liczba zabitych wzrosła do 35. Burmistrz miasta Serhij Nadal poinformował w czwartek, że w szpitalu zmarła 12-letnia dziewczyna, która ucierpiała w ataku.
10:00. Rosja zamknie polski konsulat w Irkucku
Rosyjskie MSZ poinformowało, że przekazało polskiemu ambasadorowi Krzysztofowi Krajewskiemu notę dotyczącą tej decyzji podczas spotkania w MSZ - podała rosyjska agencja Tass.
To odpowiedź na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku z dniem 23 grudnia, co z kolei było reakcją na rosyjską dywersję na torach kolejowych w Polsce. Polski konsulat w Irkucku będzie działał do 30 grudnia.
09:09. „Nieznane drony” zaatakowały rafinerię w Nowokujbyszewsku
Rosyjski kanał Astra w serwisie Telegram informuje o serii eksplozji w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim w Rosji. Celem ataku była prawdopodobnie rafineria ropy naftowej. Lokalne władze jak dotąd nie potwierdziły tych informacji.
Rafineria Ropy Naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim jest jedną z największych rosyjskich rafinerii, której roczna zdolność przetwórcza wynosi prawie 9 milionów ton ropy naftowej. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 20 rodzajów produktów i dostarcza paliwo, w tym paliwo lotnicze, dla armii rosyjskiej. Przedsiębiorstwo jest częścią grupy kapitałowej Rosnieft.
09:01. Z linii frontu w obwodzie donieckim ewakuowano 126 osób, w tym 20 dzieci,
W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie 23 razy ostrzelali miejscowości w obwodzie donieckim. 126 osób, w tym 20 dzieci, ewakuowano z linii frontu – poinformował szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin.
08:40. 213 starć na froncie w ciągu ostatniej doby
W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie odnotowano łącznie 213 starć bojowych z siłami rosyjskimi - podał w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
08:10. Rosjanie zaatakowali w nocy 142 dronami
W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 142 bezzałogowymi samolotami bojowymi; zneutralizowano 92 drony. „Odnotowano trafienia 42 szturmowych bezzałogowych statków powietrznych w 18 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych (fragmentów) w trzech lokalizacjach” - wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy.
07:40. Nocny atak dronów w obwodzie odeskim
Ołeh Kiper, gubernator obwodu poinformował, że w wyniku ataku doszło do uszkodzenia infrastruktury cywilnej.
00:01: Europejskie i ukraińskie regiony rozmawiają w Preszowie o współpracy transgranicznej i integracji
W Preszowie na Słowacji rozpoczęło się trzydniowe spotkanie robocze przedstawicieli europejskich oraz ukraińskich władz regionalnych i lokalnych poświęcone roli współpracy transgranicznej w procesach integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR).
W pierwszym dniu omawiana była inicjatywa ukraińskich regionów mająca na celu powstanie wspólnej unijno-ukraińskiej makroregionalnej strategii dla obszaru Karpat. Dyskusja dotyczyła również perspektyw dla Paktu dla wschodnich regionów przygranicznych w ramach przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2028-2034.
Centralnym zagadnieniem drugiego dnia spotkania w leżącym niespełna 100 kilometrów od ukraińskiej granicy Preszowie ma być rola współpracy transgranicznej europejskich i ukraińskich regionów w procesie integracji Ukrainy ze strukturami unijnymi oraz w odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych.
red/PAP/X/FB
