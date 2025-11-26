NA ŻYWO

RELACJA. 1373. dzień wojny. Europejskie i ukraińskie regiony rozmawiają w Preszowie o współpracy transgranicznej i integracji

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1373. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 27 listopada 2025 r.

00:01: Europejskie i ukraińskie regiony rozmawiają w Preszowie o współpracy transgranicznej i integracji

W Preszowie na Słowacji rozpoczęło się trzydniowe spotkanie robocze przedstawicieli europejskich oraz ukraińskich władz regionalnych i lokalnych poświęcone roli współpracy transgranicznej w procesach integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

W pierwszym dniu omawiana była inicjatywa ukraińskich regionów mająca na celu powstanie wspólnej unijno-ukraińskiej makroregionalnej strategii dla obszaru Karpat. Dyskusja dotyczyła również perspektyw dla Paktu dla wschodnich regionów przygranicznych w ramach przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2028-2034.

Centralnym zagadnieniem drugiego dnia spotkania w leżącym niespełna 100 kilometrów od ukraińskiej granicy Preszowie ma być rola współpracy transgranicznej europejskich i ukraińskich regionów w procesie integracji Ukrainy ze strukturami unijnymi oraz w odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych.

