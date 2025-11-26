Szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował, że prezydent Donald Trump polecił skierowanie kolejnych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej do Waszyngtonu, gdzie tego dnia postrzelonych zostało dwóch gwardzistów. Pentagon opublikował wypowiedź Hegsetha w serwisie X.
Gubernator Wirginii Zachodniej Patrick Morrisey przekazał, że obaj żołnierze Gwardii Narodowej, postrzeleni w środę w Waszyngtonie nieopodal Białego Domu, zmarli na skutek odniesionych ran. Obaj stanowili część żołnierzy Gwardii wysłanych do stolicy z rządzonego przez niego stanu.
Informacje nt. stanu zdrowia żołnierzy
Później gubernator podał, że pojawiają się sprzeczne informacje na temat stanu żołnierzy.
Wiceprezydent J.D. Vance podkreślił, że motyw zdarzenia nie jest znany i zaapelował o modlitwy w intencji ofiar.
Lotnisko Reagana, na którym wcześniej w środę odwołano loty ze względów bezpieczeństwa, powiadomiło, że port działa już w normalnym trybie.
Żołnierze w stanie krytycznym
Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser powiedziała, że w mieście doszło do celowego ataku z użyciem broni na żołnierzy Gwardii Narodowej. Według FBI dwóch postrzelonych gwardzistów jest w stanie krytycznym. Wcześniej gubernator Zachodniej Wirginii informował o ich śmierci.
Szef FBI Kashel Patel przekazał na konferencji prasowej, że zdarzenie będzie zakwalifikowane jako atak na funkcjonariusza federalnych organów ścigania. Oświadczył, że był to „haniebny czyn”.
Podejrzany o zaatakowanie żołnierzy został zatrzymany i również jest ranny. Nie wiadomo, kto go postrzelił.
Policja powiadomiła, że nic nie wskazuje na to, by inne osoby były podejrzane w sprawie. Nie ujawniono też więcej informacji o domniemanym sprawcy ani jego motywie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Donald Trump: Postrzeleni żołnierze są w stanie krytycznym. Zwierzę, które to zrobiło, zapłaci bardzo wysoką cenę
— Dwaj żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni przecznicę od Białego Domu! Do zdarzenia doszło nieopodal stacji metra Farragut North
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746760-hegseth-wiecej-zolnierzy-trafi-do-waszyngtonu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.