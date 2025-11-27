Armia przejęła pełną kontrolę nad Gwineą Bissau, zawiesiła proces wyborczy oraz zamknęła granice lądowe i powietrzne ze swoimi sąsiadami. Oświadczenie potwierdzające zamach stanu odczytał w państwowej telewizji rzecznik armii Dinisa N’Tchama.
Wybory prezydenckie i parlamentarne w tym zachodnioafrykańskim kraju odbyły się 23 listopada, a 26 listopada ustępujący prezydent powiedział, że wygrał je, zdobywając 65 proc. głosów. Swoje zwycięstwo ogłosił również jeden z 11 kandydatów opozycji - Fernando Dias de Costa.
Przewrót armii
Tego samego dnia zareagowała armia, która powołała Wysokie Dowództwo Wojskowe ds. Przywrócenia Bezpieczeństwa Narodowego i Porządku Publicznego i ogłosiła, że aresztowała ustępującego prezydenta. Razem z nim zatrzymani zostali szef sztabu generalnego, gen. Biague Na Ntan, jego zastępca, gen. Mamadou Toure oraz minister spraw wewnętrznych, Botche Cande.
Armia tłumaczyła swoją ingerencję reakcją na „spisek destabilizacyjny wprowadzony przez niektórych polityków krajowych z udziałem znanego barona narkotykowego”.
Dias de Costa zwrócił się do przedstawicieli armii, aby zawrócili żołnierzy do koszar, nie mieszali się w wybory i pozwolili komisji wyborczej ogłosić ich wynik.
Co się dzieje?
Według informacji uzyskanych przez PAP w rozmowie telefonicznej z kilkoma Europejczykami pracującymi w stolicy kraju, Bissau, w mieście od dwóch dni słychać sporadyczne strzały z broni lekkiej, najintensywniejsze pod siedzibą komisji wyborczej (CNE).
Przy placu Praca dos Herois Nacionais, gdzie znajduje się pałac prezydencki i w pobliżu ambasad pojawiły się silnie uzbrojone patrole wojska.
Cztery zamachu stanu
Gwinea Bissau stała się tym samym piątym krajem Afryki Zachodniej rządzonym przez juntę wojskową, obok sąsiedniej Gwinei, Burkina Faso, Mali i Nigru.
W tym niewielkim, liczącym niespełna 2 mln mieszkańców, kraju od czasu uzyskania niepodległości od Portugalii w 1973 r. przeprowadzono cztery zamachy stanu.
