Donald Trump: Postrzeleni żołnierze są w stanie krytycznym. Zwierzę, które to zrobiło, zapłaci bardzo wysoką cenę

Donald i Melania Trumpowie / autor: PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że żołnierze Gwardii Narodowej, postrzeleni w nieopodal Białego Domu, są w stanie krytycznym i że sprawca również został postrzelony. Zapowiedział, że napastnik zapłaci za zbrodnię wysoką cenę.

Zwierzę, które postrzeliło dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej - obaj ciężko ranni i obecnie przebywający w dwóch różnych szpitalach - również jest ciężko ranne, ale niezależnie od tego zapłaci bardzo wysoką cenę

— napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Niech Bóg błogosławi naszą Wielką Gwardię Narodową i całe nasze wojsko oraz organy ścigania. To naprawdę Wielcy Ludzie. Ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych, i wszyscy związani z Urzędem Prezydenta, jestem z wami!

— dodał.

Decyzje po postrzale

Według telewizji Fox News, w związku ze zbrodnią zamknięto pobliski gmach ministerstwa finansów. Wcześniej podobne środki zastosowano w Białym Domu. Na lotnisku Ronalda Reagana pod Waszyngtonem wstrzymano natomiast odloty ze względów bezpieczeństwa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dwaj żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni przecznicę od Białego Domu! Do zdarzenia doszło nieopodal stacji metra Farragut North

