Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej zostało postrzelonych nieopodal stacją metra nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie - podała agencja AP, powołując się na źródła. Ich stan nie jest znany. Waszyngtońska policja poinformowała, że zatrzymała już podejrzanego.
Takie same informacje co AP podała wcześniej telewizja Newsmax, powołując się na funkcjonariuszy Secret Service.
Przecznica od Białego Domu
Do zdarzenia doszło nieopodal stacji metra Farragut North, przecznicę od Białego Domu. Na miejsce przybyła duża liczba funkcjonariuszy policji. Dziennikarzom pracującym na terenie kompleksu Białego Domu polecono schronienie się w środku.
Zatrzymanie podejrzanego
Waszyngtońska policja poinformowała, że zatrzymała podejrzanego o postrzelenie dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej i zabezpieczyła miejsce zbrodni.
Miejsce zbrodni zostało zabezpieczone. Podejrzany został zatrzymany
— podała stołeczna policja we wpisie na platformie X.
Trump na Florydzie
Biały Dom poinformował, że śledztwo w tej sprawie trwa, a prezydent Trump został poinformowany o sprawie. Trump przebywa na Florydzie.
Kristi Noem, szefowa ministerstwa (departamentu) bezpieczeństwa krajowego (DHS) potwierdziła, że postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej.
Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni przed chwilą w Waszyngtonie. DHS współpracuje z lokalnymi organami ścigania w celu zebrania dodatkowych informacji
— napisała na X.
mly/as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746755-zolnierze-gwardii-narodowej-postrzeleni-w-waszyngtonie
