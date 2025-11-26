Samolot PLL LOT wypadł z pasa startowego na lotnisku w Wilnie; pas startowy portu jest tymczasowo zamknięty - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego Litwy. Jak podał rzecznik PLL LOT, na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów; wszyscy bezpiecznie opuścili samolot.
Samolot Embraer E170STD przyleciał do Wilna z warszawskiego Lotniska Chopina.
Dzisiaj o godz. 13:43 na lotnisku w Wilnie samolot linii LOT, który przyleciał z Warszawy, numer lotu LO771, zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej
— powiedział przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych Tadas Vasiliauskas.
Na stronie Flightradar24 widać, że samolot znajduje się po północnej stronie lotniska w Wilnie. Przy samolocie stoi kilka samochodów serwisowych, w tym wóz strażacki. Pasażerowie są wysadzani z samolotu.
Tymczasowo zamknięty pas startowy
Pas startowy lotniska w Wilnie jest tymczasowo zamknięty co najmniej do godziny 17.
Samoloty lecące do Wilna są kierowane do innych portów lotniczych.
Jak poinformował na portalu X rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, samolot wykonujący rejs LO771 z Warszawy do Wilna „opuścił utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania” podczas końcowej fazy dobiegu. Dodał, że na pokładzie maszyny znajdowało się 63 pasażerów oraz czterech członków załogi.
Przekazał też, że po wylądowaniu wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład przy użyciu podstawionych schodów i zostali przewiezieni do terminala, a rejs powrotny z Wilna do Warszawy został skasowany.
Służby techniczne PLL LOT, we współpracy z służbami operacyjnymi lotniska w Wilnie, dokonują obecnie oceny sytuacji
— dodał rzecznik przewoźnika.
Jak podało biuro prasowe PLL LOT informacje dotyczące kolejnych połączeń PLL LOT do Wilna będą przekazywane na bieżąco. Samolot Embraer E170STD przyleciał do Wilna z warszawskiego lotniska Chopina.
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746715-samolot-lot-u-wypadl-z-pasa-startowego-na-lotnisku-w-wilnie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.