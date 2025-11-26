„Jest 28 punktów, jest 20 punktów, już jest kilka różnych dokumentów. Powtarzam, prezydent Trump powiedział, że nie ma planu, jest koncepcja. Trzeba zakończyć wojnę, osiągnąć pokój, przerwać przelew krwi. To jest bardzo dobra koncepcja. Tylko nie na tym polega problem, tylko jak to osiągnąć” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Włodzimierz Marciniak, były ambasador Polski w Rosji.
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie ma wyznaczonego terminu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zapewnił, że są postępy w negocjacjach, a Ukraina jest zadowolona z projektu.
„Nie ma planu. To koncepcja”
Tę kwestię skomentował w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Włodzimierz Marciniak, były ambasador Polski w Rosji.…
