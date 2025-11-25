NA ŻYWO

RELACJA. 1372. dzień wojny. Rozmowy pokojowe. Zełenski: Wiele zależy od USA, bo z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej

zdjęcie udostępnione przez prezydenta Ukrainy w serwisie X z wideokonferencji tzw. koalicji chętnych / autor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Trwa 1372. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 26 listopada 2025 r.

00:02. Zełenski: wiele zależy od USA, bo z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina pracuje wspólnie z USA nad planem pokojowym przygotowanym w Genewie. Podkreślił, że liczy na dalszą współpracę z Waszyngtonem, bo – jak się wyraził – „to z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej”.

Zełenski przekazał, że ukraiński zespół do spraw negocjacji pracował we wtorek nad tekstem dokumentu, który wspólnie z delegacją USA omawiano w niedzielę w Genewie. Zaznaczył, że ogólne zasady zawarte w tym dokumencie „mogą zostać rozwinięte w bardziej szczegółowe porozumienia”.

Jest to nasz wspólny interes – aby bezpieczeństwo było rzeczywiste. Liczę na dalszą aktywną współpracę ze stroną amerykańską i prezydentem (Donaldem) Trumpem. Wiele zależy od Ameryki, ponieważ to właśnie z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej

— stwierdził ukraiński przywódca, zamieszczając wpis i nagranie w mediach społecznościowych.

00:00. W. Brytania, Francja i Niemcy po spotkaniu koalicji chętnych wyraziły poparcie dla wysiłków Trumpa

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wyrazili we wspólnym oświadczeniu po wideokonferencji tzw. koalicji chętnych, poparcie dla wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Podkreślili jednak, że jakiekolwiek rozwiązanie musi być opracowane przy udziale Ukrainy.

Premier Keir Starmer, prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Friedrich Merz napisali we wspólnym oświadczeniu, że uznają „zasadę, iż granic nie wolno zmieniać siłą”.

Jest to nadal jedna z fundamentalnych zasad pozwalających zachować stabilność i pokój w Europie i poza jej granicami

— zaznaczyli.

