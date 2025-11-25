Trwa 1372. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 26 listopada 2025 r.
12:35. Ukraińskie wojsko: Rozmowy Ukraina-USA w Genewie nie dotyczyły zmniejszenia liczebności naszej armii
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Andrij Hnatow oświadczył, że podczas rozmów delegacji Ukrainy i USA w Genewie w miniony weekend w sprawie planu pokojowego nie poruszono kwestii zmniejszenia liczebności ukraińskiej armii.
Nie chodziło o zmniejszenie liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy. Chodziło o poglądy dotyczące ich liczebności w czasie pokoju. Jest to temat bardzo kontrowersyjny
— powiedział Hnatow w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Liga.net.
Według generała Kijów i Waszyngton podzielają opinię, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy pozostaje dobrze wyposażona i zdolna do walki armia. Zauważył, że od ostatecznej wizji liczebności ukraińskiej armii zależy również to, w jaki sposób dowództwo będzie planowało zachęcać wojskowych do pozostania w czynnej służbie po zakończeniu działań bojowych.
12:18. Szef MSZ Niemiec: Ukraina musi mieć możliwość suwerennego negocjowania
Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział, że Ukraina musi mieć możliwość suwerennego udziału w toczących się rozmowach. Ocenił, że pierwsze podstawowe porozumienia między Rosją a Ukrainą mogą zostać zawarte najwcześniej w przyszłym tygodniu, w ramach pierwszego etapu negocjacji.
11:10. Doradca Putina: otrzymaliśmy nową wersję planu dla Ukrainy, wymaga poważnej analizy
Rosja otrzymała najnowszą wersję amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy i wymaga on „poważnej analizy” - oświadczył Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej.
Uszakow poinformował, że przedstawiciele rosyjskich służb wywiadowczych spotkali się w Abu Zabi ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, z którymi rozmawiali o „bardzo drażliwych kwestiach”, w tym o wymianie jeńców. W Abu Zabi doszło także do nieplanowanego wcześniej spotkania z ministrem sił lądowych USA Danem Driscollem, ale nie rozmawiano z nim na temat najnowszej wersji planu pokojowego dla Ukrainy.
Nie, plan pokojowy nie był dyskutowany w Abu Zabi. Plan pokojowy nie był dyskutowany na szeroką skalę z nikim. Widzieliśmy go, został nam przekazany, ale nie było jeszcze żadnych dyskusji
— powiedział Uszakow, cytowany przez Reutersa z powołaniem na rosyjską telewizję państwową.
10:54. Cztery osoby, w tym dwoje Rosjan, aresztowane we Francji w związku z podejrzeniami o szpiegostwo
Prokuratura Paryża poinformowała o zatrzymaniu czterech osób, w tym dwojga obywateli Rosji, w związku z podejrzeniami o szpiegostwo na rzecz obcego kraju. Nie sprecyzowano, o jaki obcy kraj chodzi. Media podały wcześniej, że podejrzenia wobec dwóch osób dotyczą szpiegostwa na rzecz Rosji.
Prokuratura podała, że jedną z zatrzymanych osób jest obywatelka Rosji i Francji - Anna N., podejrzewana o próby uzyskania od firm francuskich informacji na temat interesów gospodarczych Francji. N. jest założycielką działającej we Francji organizacji o nazwie SOS Donbass. Zarzuty wobec niej dotyczą szpiegostwa, a także przestępczości zorganizowanej i współudziału w uszkodzeniu obiektów dziedzictwa narodowego - podała prokuratura. Pozostali zatrzymani to dwaj mężczyźni urodzeni we Francji, Vincent P. i Bernard F., oraz obywatel rosyjski Wiaczesław P.
Agencja AFP poinformowała wczoraj wieczorem o dwóch postępowaniach dotyczących szpiegostwa gospodarczego na rzecz Rosji oraz ingerencji zagranicznej.
10:15. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 980 żołnierzy (łącznie 1 168 550 od początku pełnoskalowej wojny).
09:30. Sensacyjne doniesienia. Witkoff doradzał człowiekowi Putina, jak obchodzić się z Trumpem? „Jesteśmy otwarci na takie rzeczy”
Sensacyjne doniesienia Bloomberga. Agencja podała, że otrzymała zapis październikowej rozmowy pomiędzy Stevem Witkoffem a Jurijem Uszakowem. Z notatki wynika, iż specjalny wysłannik USA doradzał człowiekowi Władimira Putina, jak obchodzić się z Donaldem Trumpem przed jego spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim.
Według Bloomberga, który powołał się na nagranie audio 5-minutowej rozmowy z 14 października oraz opublikował stenogram, Witkoff radził Uszakowowi m.in., by Putin zadzwonił do Trumpa przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy 18 października.
Zełenski przyjedzie do Białego Domu w piątek
— powiedział Witkoff.
Pójdę, bo mnie tam chcą, ale myślę, że jeśli to możliwe, zorganizujmy z waszym szefem rozmowę przed tym piątkowym spotkaniem
— dodał.
09:11. Reuters: 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy powstał w oparciu o rosyjski dokument
Upubliczniony w zeszłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA dla Ukrainy został opracowany na podstawie dokumentu przygotowanego przez Rosję i przedłożonego administracji Donalda Trumpa w październiku - podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione z tą sprawą.
Według tych źródeł Rosjanie udostępnili dokument, w którym przedstawiono warunki Moskwy dotyczące zakończenia wojny, wysokim rangą urzędnikom amerykańskim po spotkaniu Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się 17 października w Waszyngtonie.
Niemający oficjalnego charakteru dokument zawierał sformułowania, których Rosja wcześniej używała podczas negocjacji, w tym wysuwając odrzucone przez Ukrainę żądania, takie jak zrzeczenie się przez nią znacznej części terytorium na wschodzie kraju. Według Reutersa jest to pierwsze potwierdzenie, że dokument – o którego istnieniu po raz pierwszy ta agencja poinformowała w październiku – był kluczowym elementem 28-punktowego planu USA. Agencja zaznaczyła, że nie jest jasne, dlaczego i w jaki sposób administracja Trumpa zaczęła opierać się na rosyjskim dokumencie, aby stworzyć własny plan pokojowy.
Zdaniem cytowanych źródeł niektórzy wysocy rangą przedstawiciele administracji USA, którzy zapoznali się z dokumentem, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, uważały, że żądania Moskwy zostaną prawdopodobnie odrzucone przez Ukraińców. Po przekazaniu przez Rosjan dokumentu Rubio omówił go w rozmowie telefonicznej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - twierdziły źródła.
08:03. Były dyplomata USA: przy problemach w Waszyngtonie sięga się po ekspertów; liczę na to ws. Ukrainy
Gdy pojawiają się problemy, w Waszyngtonie sięga się po ludzi, którzy rozumieją pewne kwestie w szczegółach; mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku planu pokojowego dla Ukrainy - powiedział w rozmowie z PAP były amerykański dyplomata James O’Brien.
W latach 2022-2023 O’Brien był koordynatorem Departamentu Stanu USA ds. sankcji, później - asystentem sekretarza stanu ds. europejskich. Obecnie jest ekspertem think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR).
07:12. Koalicja chętnych poparła gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy
Podczas wirtualnej konferencji tzw. koalicji chętnych w sprawie Ukrainy jej uczestnicy podkreślili gotowość zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady Marka Carneya.
Liderzy dyskutowali nad trwającymi wysiłkami ustanowienia ram dla sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. Podkreślili gotowość koalicji do zapewnienia solidnych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i potwierdzili konieczność stałej presji na Rosję, w tym poprzez środki ekonomiczne
— napisano w komunikacie po konferencji wideo, której współprzewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Poza Carneyem w spotkaniu wzięli też udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Koalicja podkreśliła też, że decyzje o bezpieczeństwie transatlantyckim muszą być przedyskutowane i uzgodnione przez wszystkie strony
— dodano w komunikacie.
06:40. Trump: Nie ma ostatecznego terminu na osiągnięcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że nie ma wyznaczono ostatecznego terminu na osiągnięcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Według amerykańskiego przywódcy Rosja jest gotowa na ustępstwa, a projekt porozumienia ma zadowalać obie strony.
Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One podkreślił, że nie ma wyznaczonego deadline’u na zakończenie wojny w Ukrainie. Wiecie, jaki jest mój deadline? Gdy to się zakończy - stwierdził Trump. Dodał, że negocjacje z Rosją i Ukrainą przebiegają dobrze, a Ukraina jest zadowolona z dotychczasowych ustaleń.
Trump poinformował, że rozmowy dotyczą m.in. kwestii terytorialnych oraz bezpieczeństwa granic. Proces ten określił jako skomplikowany, ale zapewnił, że propozycja pokojowa jest korzystna dla obu stron.
00:02. Zełenski: wiele zależy od USA, bo z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina pracuje wspólnie z USA nad planem pokojowym przygotowanym w Genewie. Podkreślił, że liczy na dalszą współpracę z Waszyngtonem, bo – jak się wyraził – „to z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej”.
Zełenski przekazał, że ukraiński zespół do spraw negocjacji pracował we wtorek nad tekstem dokumentu, który wspólnie z delegacją USA omawiano w niedzielę w Genewie. Zaznaczył, że ogólne zasady zawarte w tym dokumencie „mogą zostać rozwinięte w bardziej szczegółowe porozumienia”.
Jest to nasz wspólny interes – aby bezpieczeństwo było rzeczywiste. Liczę na dalszą aktywną współpracę ze stroną amerykańską i prezydentem (Donaldem) Trumpem. Wiele zależy od Ameryki, ponieważ to właśnie z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej
— stwierdził ukraiński przywódca, zamieszczając wpis i nagranie w mediach społecznościowych.
00:00. W. Brytania, Francja i Niemcy po spotkaniu koalicji chętnych wyraziły poparcie dla wysiłków Trumpa
Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wyrazili we wspólnym oświadczeniu po wideokonferencji tzw. koalicji chętnych, poparcie dla wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Podkreślili jednak, że jakiekolwiek rozwiązanie musi być opracowane przy udziale Ukrainy.
Premier Keir Starmer, prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Friedrich Merz napisali we wspólnym oświadczeniu, że uznają „zasadę, iż granic nie wolno zmieniać siłą”.
Jest to nadal jedna z fundamentalnych zasad pozwalających zachować stabilność i pokój w Europie i poza jej granicami
— zaznaczyli.
