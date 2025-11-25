Trump wysyła Witkoffa do Putina, Driscolla do Zełenskiego. "W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego"

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że do ustalenia porozumienia pokojowego zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił swojemu wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi spotkać się z Władimirem Putinem. Minister sił lądowych Dan Driscoll ma natomiast prowadzić rozmowy z Ukraińcami.

Pierwotny 28-punktowy plan pokojowy, opracowany przez Stany Zjednoczone, został dopracowany dzięki dodatkowym konsultacjom z obiema stronami i pozostało tylko kilka punktów spornych. W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego, poleciłem mojemu Specjalnemu Wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi spotkanie z prezydentem Putinem w Moskwie. Jednocześnie minister sił lądowych Dan Driscoll spotka się z Ukraińcami

— poinformował Trump we wpisie na portalu Truth Social.

Mam nadzieję, że wkrótce spotkam się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, ale TYLKO wtedy, gdy porozumienie kończące tę wojnę będzie OSTATECZNE lub w końcowej fazie

— zastrzegł.

