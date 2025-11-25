Prezydent USA Donald Trump przekazał, że do ustalenia porozumienia pokojowego zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił swojemu wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi spotkać się z Władimirem Putinem. Minister sił lądowych Dan Driscoll ma natomiast prowadzić rozmowy z Ukraińcami.
Pierwotny 28-punktowy plan pokojowy, opracowany przez Stany Zjednoczone, został dopracowany dzięki dodatkowym konsultacjom z obiema stronami i pozostało tylko kilka punktów spornych. W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego, poleciłem mojemu Specjalnemu Wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi spotkanie z prezydentem Putinem w Moskwie. Jednocześnie minister sił lądowych Dan Driscoll spotka się z Ukraińcami
— poinformował Trump we wpisie na portalu Truth Social.
Mam nadzieję, że wkrótce spotkam się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, ale TYLKO wtedy, gdy porozumienie kończące tę wojnę będzie OSTATECZNE lub w końcowej fazie
— zastrzegł.
