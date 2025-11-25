Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział portalowi Axios, że obecny tekst gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy wygląda „solidnie” i mogą one być zawarte w formalnym traktacie. Dodał też, że Wołodymyr Zełenski jest gotów spotkać się z Donaldem Trumpem na Florydzie w najbliższych dniach. Również sam prezydent Ukrainy powiedział podczas wideokonferencji państw tzw. koalicji chętnych, że jest gotów omówić „wrażliwe punkty” planu pokojowego z przywódcą USA, a w rozmowie powinni wziąć udział europejscy przywódcy - podaje Reuters.
W rozmowie z Axiosem Jermak potwierdził, że pierwotny 28-punktowy amerykański plan pokojowy - który ocenił jako nieakceptowalny - został zmieniony z 28 do 19 punktów, i zaznaczył, że obecny tekst gwarancji bezpieczeństwa wygląda „bardzo solidnie”.
Uważam, że danie tych silnych gwarancji bezpieczeństwa, których Ukraina nigdy wcześniej nie miała, to historyczna decyzja prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych
— powiedział. Dodał, że gwarancje bezpieczeństwa będą „prawnie wiążące” i że strona amerykańska „pozytywnie zareagowała” na pomysł zapisania ich w formalnym traktacie.
Doradca Zełenskiego wyraził też gotowość prezydenta do spotkania z Donaldem Trumpem na Florydzie w jego posiadłości Mar-a-Lago, dokąd Trump uda się we wtorek na Święto Dziękczynienia.
Mam nadzieję, że wizyta prezydenta Zełenskiego odbędzie się jak najszybciej, ponieważ (…) pomoże to prezydentowi Trumpowi kontynuować jego historyczną misję zakończenia tej wojny
— powiedział.
Bo teraz (Trump) może powiedzieć: „Zobaczcie, to jest uzgodnione i potwierdzone, nasze stanowisko z Ukraińcami. Wspieramy je i teraz dalej rozmawiamy z Rosjanami”
— wyjaśnił.
Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu powiedział PAP, że na chwilę obecną spotkanie z Zełenskim na Florydzie nie jest planowane. Według ambasady Ukrainy w Waszyngtonie żadne szczegóły nie zostały jeszcze ustalone.
Jak podała Kateryna Lisunowa, rzeczniczka proukraińskiej organizacji Razom for Ukraine, według jej źródeł Ukraińcy chcą spotkania na Florydzie bez udziału mediów. Lisunowa dodała jednak, że wszystko zależy od przebiegu rozmów w Abu Zabi, gdzie trwają spotkania ministra ds. sił lądowych Dana Driscolla z przedstawicielami Rosji i Ukrainy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przełom ws. pokoju na Ukrainie? Umerov: Osiągnięto porozumienie o kluczowych warunkach układu wynegocjowanego w Genewie
Zełenski zabiera głos
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas wideokonferencji państw tzw. koalicji chętnych, że jest gotów omówić „wrażliwe punkty” planu pokojowego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a w rozmowie powinni wziąć udział europejscy przywódcy - podaje Reuters.
Decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy muszą być podejmowane z udziałem Europy - oświadczył Zełenski, którego wypowiedź przytacza Reuters na podstawie tekstu wystąpienia prezydenta.
Zełenski wezwał europejskich przywódców do opracowania ram programu rozlokowania na Ukrainie tzw. sił reasekuracyjnych oraz do dalszego wspierania Kijowa „tak długo, jak długo Moskwa nie wykazuje woli zakończenia wojny”.
Nie ma już ograniczeń dotyczących liczebności armii
Portal RBK-Ukraina, powołując się na dobrze poinformowane źródło, podał, że w zredagowanym projekcie planu pokojowego USA usunięto zapis o ograniczeniu ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy, zamiast tego stwierdzono, że jej „liczebność »pozostanie« na pewnym poziomie”.
Według źródła zmienione sformułowanie różni się zasadniczo od poprzedniego i nie przewiduje ograniczeń dla armii.
Słowa o »ograniczeniu do poziomu 600 tysięcy« zostały w zasadzie usunięte. Zamiast nich pojawiło się słowo »pozostaje« i dalsza część zdania w zmienionej redakcji. A słowo »pozostaje« nie ma nic wspólnego ze słowem »ogranicza się«”
— wyjaśnił rozmówca.
Wcześniej kijowski korespondent dziennika „Financial Times” Christopher Miller, powołując się na wysokich rangą urzędników z otoczenia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich sił zbrojnych do 800 tys. żołnierzy.
Jak przypomniał „Financial Times”, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już zasygnalizował, że Rosja odrzuci zmodyfikowany plan pokojowy, jeśli nie weźmie on pod uwagę od dawna wysuwanych przez nią żądań. Przedstawiony Zełenskiemu w zeszłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA uznano za idący zbyt mocno na rękę Rosji i w efekcie prowadzonych przez weekend rozmów został on zmodyfikowany.
CZYTAJ TAKŻE: Negocjacje pokojowe trwają. Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich wojsk. Nie wszystko zostało jednak dogadane
