Radio NPR poinformowało, że szef Pentagonu Pete Hegseth ma ogłosić zerwanie stosunków amerykańskiej armii z główną organizacją skautów Scouting America (dawniej Boy Scouts). Powodem takiej decyzji ma być zarzut Hegsetha, że organizacja dokonuje „atakuje przestrzenie przyjazne chłopcom” i odchodzi od kultywowania męskich cnót poprzez przyjmowanie w swoje szeregi płci żeńskiej.
National Public Radio powołuje się na źródła w resorcie i projekt raportu dla Kongresu, w którym Hegseth zamierza oznajmić, że dalsza współpraca z ruchem skautowym jest sprzeczna z bezpieczeństwem narodowym Ameryki i wojsko nie będzie dalej zapewniać wsparcia logistycznego dla corocznego zlotu harcerskiego organizowanego przez Scouting America, ponad 100-letnią organizację znaną pierwotnie jako Boy Scouts.
Według NPR minister wojny zamierza poinformować Kongres, że organizacja nie kieruje się już względami merytokracji, a zamiast tego stała się grupą „atakującą przestrzenie przyjazne dla chłopców”, promującą „dezorientację dotyczącą płci” i że odeszła od misji kultywowania męskich cnót.
Hegseth ma powołać się na klauzulę w ustawie nakazującej wsparcie dla 10-dniowego zlotu harcerskiego, dającą mu możliwość obejścia prawa w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. W dokumencie mowa jest też, że resort nie może sobie pozwolić na uszczuplanie zasobów m.in. w obliczu potrzeb chronienia granic USA. Hegseth ma też zabronić organizacji spotkań harcerskich w bazach wojskowych w USA i za granicą.
Przedstawiciel Pentagonu odmówił komentarza na temat dokumentów upublicznionych w wyniku przecieku, których autentyczności nie może potwierdzić i co do których nie zapadła jeszcze decyzja.
Stanowisko Scouting America
Cytowany przez NPR rzecznik Scouting America stwierdził w oświadczeniu, że organizacja zawsze miała ponadpartyjny charakter.
Przez ponad stulecie konstruktywnie współpracowaliśmy z każdą administracją prezydenta Stanów Zjednoczonych — z Demokratą i Republikaninem — skupiając się na naszym wspólnym celu, jakim jest wychowanie przyszłych liderów, którzy będą kierować się uczciwością, odpowiedzialnością i służbą społeczną
— oświadczył.
Jak odnotowuje radio, prezydent USA jest honorowym prezesem Scouting America, a Donald Trump odwiedził doroczny zlot harcerzy w Wirginii Zachodniej w 2017 r. i wygłosił tam przemówienie chwalące ruch skautowy i promowane przez nie wartości obywatelskie.
