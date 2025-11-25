Francuski dziennik „Le Parisien” podał, że policja zatrzymała w regionie paryskim czwartego mężczyznę podejrzanego o przynależność do grupy, która w październiku zrabowała klejnoty koronne z Luwru. Paryska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu trojga kolejnych podejrzanych.
Jak dodał „Le Parisien”, ten domniemany sprawca był w kontakcie z trzema innymi mężczyznami, którym już postawiono zarzuty w sprawie kradzieży. Mężczyzna, wcześniej znany policji, trafił do aresztu.
Ze swej strony prokuratura Paryża podała, że zatrzymano także troje innych podejrzanych. Są to dwie kobiety w wieku 31 oraz 40 lat i jeden mężczyzna.
Skok na Luwr
Rabunku 19 października dokonała czteroosobowa grupa. Dwóch mężczyzn włamało się do Luwru, wchodząc przez okno balkonowe przy użyciu podnośnika. W środku, w Galerii Apolla (Galerie d’Apollon) zniszczyli witryny i zrabowali klejnoty koronne. W tym czasie dwaj inni sprawcy pozostawali na zewnątrz, by przygotować ucieczkę.
Śledczy nadal szukają zrabowanych klejnotów, a także próbują zidentyfikować ewentualnych zleceniodawców tej zuchwałej kradzieży.
as/PAP
