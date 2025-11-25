Skok na Luwr. Francuska policja zatrzymała czwartego mężczyznę podejrzanego o przynależność do grupy, która dokonała rabunku

  • Świat
  • opublikowano:
Policja zatrzymała w regionie paryskim czwartego mężczyznę podejrzanego o przynależność do grupy, która w październiku zrabowała klejnoty koronne z Luwru. / autor: Alessio Mercuri, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Policja zatrzymała w regionie paryskim czwartego mężczyznę podejrzanego o przynależność do grupy, która w październiku zrabowała klejnoty koronne z Luwru. / autor: Alessio Mercuri, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Francuski dziennik „Le Parisien” podał, że policja zatrzymała w regionie paryskim czwartego mężczyznę podejrzanego o przynależność do grupy, która w październiku zrabowała klejnoty koronne z Luwru. Paryska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu trojga kolejnych podejrzanych.

Jak dodał „Le Parisien”, ten domniemany sprawca był w kontakcie z trzema innymi mężczyznami, którym już postawiono zarzuty w sprawie kradzieży. Mężczyzna, wcześniej znany policji, trafił do aresztu.

Ze swej strony prokuratura Paryża podała, że zatrzymano także troje innych podejrzanych. Są to dwie kobiety w wieku 31 oraz 40 lat i jeden mężczyzna.

Skok na Luwr

Rabunku 19 października dokonała czteroosobowa grupa. Dwóch mężczyzn włamało się do Luwru, wchodząc przez okno balkonowe przy użyciu podnośnika. W środku, w Galerii Apolla (Galerie d’Apollon) zniszczyli witryny i zrabowali klejnoty koronne. W tym czasie dwaj inni sprawcy pozostawali na zewnątrz, by przygotować ucieczkę.

Śledczy nadal szukają zrabowanych klejnotów, a także próbują zidentyfikować ewentualnych zleceniodawców tej zuchwałej kradzieży.

CZYTAJ TAKŻE:

Napad na Luwr. Francja w grobowym nastroju. Minister Sprawiedliwości: „Pewne jest, że ponieśliśmy porażkę”. Media dotarły do szokującego raportu

Cztery osoby z zarzutami po skoku na Luwr. Dwóch zatrzymanych było skazanych za kradzież już w 2015 r.! Bogate kartoteki kryminalne

Zuchwały napad na Luwr w biały dzień! Muzeum zamknięte. Złodzieje uciekli z bardzo cennymi królewskimi eksponatami! Jeden odnaleziono!

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych