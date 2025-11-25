„Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie” - napisał na platformie X były szef MON Ukrainy Rustem Umerov.
Były minister obrony narodowej Ukrainy Rustem Umerov napisał na platformie X, że Ukraińcy doceniają wysiłki pokojowe delegacji amerykańskiej, a także zaangażowanie prezydenta USA Donalda Trumpa.
Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu zakończenie wojny
— rozpoczął swój wpis Rustem Umerov.
Oczekiwanie na wsparcie Europy
Polityk dodał, że Ukraina liczy na „wsparcie europejskich partnerów w dalszych krokach”.
Z niecierpliwością liczymy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych w możliwie najszybszym terminie w listopadzie, aby dokończyć ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem
— zakończył Umerov.
