PILNE!

Przełom ws. pokoju na Ukrainie? Umerov: Osiągnięto porozumienie o kluczowych warunkach układu wynegocjowanego w Genewie

  • Świat
  • opublikowano:
Rozmowy w Genewie / autor: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI
Rozmowy w Genewie / autor: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI

Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie” - napisał na platformie X były szef MON Ukrainy Rustem Umerov.

Były minister obrony narodowej Ukrainy Rustem Umerov napisał na platformie X, że Ukraińcy doceniają wysiłki pokojowe delegacji amerykańskiej, a także zaangażowanie prezydenta USA Donalda Trumpa.

Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu zakończenie wojny

— rozpoczął swój wpis Rustem Umerov.

Oczekiwanie na wsparcie Europy

Polityk dodał, że Ukraina liczy na „wsparcie europejskich partnerów w dalszych krokach”.

Z niecierpliwością liczymy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych w możliwie najszybszym terminie w listopadzie, aby dokończyć ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem

— zakończył Umerov.

CZYTAJ TEŻ:

Jak Ukraina reaguje na plan pokojowy? Ciekawy komunikat Białego Domu: „Jest zgodny z jej interesami narodowymi”

Szanse na pokój rosną? Rubio po rozmowach z ukraińską delegacją: Poczyniliśmy dziś wielkie postępy. Nadal jest trochę pracy do wykonania

maz/Interia/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych