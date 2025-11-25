Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii w rejonie granicy z Ukrainą, poderwano w powietrze myśliwce - przekazała agencja Reutera, powołując się na resort obrony w Bukareszcie.
Rumuński portal Oficiul destiri powiadomił, że wykryto dwukrotne naruszenie granicy. Przy pierwszym poderwano dwa niemieckie samoloty Eurofighter Typhoon z bazy Mihail Kogalniceanu, przy drugim - dwa F-16 Fighting Falcon z bazy Borcea.
Monitorowanie sytuacji
Lotnictwo monitoruje sytuację - przekazał portal, dodając, że w przypadku dronów i innych statków powietrznych, naruszających rumuńską przestrzeń powietrzną, stosowane środki są określane na podstawie poziomu zagrożenia. Głównym celem jest ochrona życia ludności. Zniszczenie samolotu jest przewidziane jedynie w ostateczności.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746602-drony-naruszyly-przestrzen-powietrzna-rumunii
