Trwa 1371. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 25 listopada 2025 r.
11:04. Macron: chcemy pokoju w wojnie w Ukranie, ale nie kapitulacji
Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył we wtorek, że jego kraj chce pokoju w wojnie w Ukrainie, który jednak nie byłby kapitulacją dla Kijowa. Uznał, że propozycja planu pokojowego USA jest krokiem w dobrym kierunku i dodał, że pewne elementy zasługują na negocjowanie i poprawienie.
Chcemy pokoju, ale nie chcemy pokoju, który byłby kapitulacją
— powiedział Macron w wywiadzie dla radia RTL.
Ocenił, że plan zaproponowany przez Stany Zjednoczone to krok, który „idzie w dobrym kierunku - pokoju”.
Są pewne elementy w tym planie, które zasługują na przedyskutowanie, negocjowanie i poprawienie
— dodał.
10:22. Zełenski: Rosja użyła 22 rakiet i ponad 460 dronów; 4 poleciały do Rumunii i Mołdawii
Rosja użyła do nocnych i porannych ataków na Ukrainę 22 rakiet i ponad 460 dronów; cztery bezzałogowce wleciały do Rumunii i Mołdawii – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef MSZ Andrih Sybiha ocenił, że ataki były odpowiedzią Kremla na pokojowe inicjatywy USA.
Teraz w Kijowie, w miejscach rosyjskich uderzeń, pracują nasi ratownicy. Główny rosyjski atak w nocy był wymierzony w stolicę i obwód (kijowski); w mieście jest wiele uszkodzeń budynków mieszkalnych oraz infrastruktury cywilnej. W tej chwili wiadomo o 13 rannych i, niestety, sześciu zabitych osobach. Składam kondolencje wszystkim bliskim. Są zniszczenia w obwodzie odeskim: były uderzenia w porty, w żywność i infrastrukturę – żadnego wojskowego sensu
– napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
Rosjanie zaatakowali także obwody: dniepropetrowski, charkowski, czernihowski i czerkaski, celując przede wszystkim w obiekty cywilnej infrastruktury energetycznej.
09:38. Kreml: propozycje Trumpa dobrą podstawą do rozmów o zakończeniu wojny
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że projekt prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący uregulowania konfliktu z Ukrainą, może stać się dobrą podstawą do dalszych rozmów.
Pozostajemy w pełni otwartymi dla procesu negocjacyjnego. Jesteśmy zainteresowani, aby osiągnąć nasze cele środkami polityczno-dyplomatycznymi
— powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami, cytowany przez agencję Reuters.
Dodał, że projekt Trumpa został pozytywnie oceniony także przez przywódcę Rosji Władimira Putina.
08:42. Macron: tylko Ukraińcy mogą powiedzieć, do jakich ustępstw są gotowi
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że tylko strona ukraińska może powiedzieć, do jakich ustępstw w sprawach terytorialnych jest gotowa. Macron podkreślił też, że armia ukraińska powinna być silna.
W wywiadzie radiowym Macron stwierdził, że trwały pokój nie jest możliwy, jeśli ogranicza się zdolności obronne armii ukraińskiej, która jest - według jego słów - „pierwszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy i dla nas”.
Jak oświadczył, jego kraj chce pokoju w wojnie na Ukrainie, który jednak nie byłby kapitulacją dla Kijowa. Uznał, że propozycja planu pokojowego USA - to krok, który idzie w dobrym kierunku i ostrzegł, że przywódca Rosji Władimir Putin nie chce pokoju. W wywiadzie dla radia RTL Macron powiedział także, że to kraje europejskie powinny decydować o tym, co robić z zamrożonymi w Europie aktywami rosyjskimi.
08:05. Sześć osób zginęło po rosyjskim ataku na Kijów!
Co najmniej sześć osób zginęło w atakach Rosji na Kijów, agresorzy zastosowali w nich rakiety i drony – powiadomiły rano władze stolicy Ukrainy. W mieście po godz. 8 (godz. 7 czasu polskiego) wciąż słychać było wybuchy.
W dzielnicy Swiatoszyn, według wstępnych informacji, cztery osoby zginęły, a co najmniej trzy zostały ranne. Rosjanie specjalnie celują w infrastrukturę cywilną i domy mieszkalne. Cyniczny terror
— napisał w komunikatorze Telegram szef wojskowych władz miejskich Kijowa Tymur Tkaczenko.
Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował następnie, że zabitych zostało sześć osób.
Według potwierdzonych informacji od medyków w wyniku wrogiego ataku w Kijowie zginęło sześć osób
— napisał. Wcześniej Kliczko informował, że w wyniku uderzenia odłamków w 22-piętrowy blok wybuchły w nim pożary na poziomie 5-8 kondygnacji.
Ministerstwo energetyki oświadczyło, że rosyjskie ataki wymierzone były w infrastrukturę energetyczną. Zapewniło, że ekipy specjalistów działają nad usunięciem ich skutków.
W Kijowie w wielu domach w wyniku ataku wstrzymano jednak dostawy ciepła. We wtorek rano w Kijowie było plus 3 stopnie Celsjusza. Alarmy trwały z przerwami od około godz. 1 do godz. 8.30 czasu lokalnego
07:14. Dan Driscoll spotyka się w Abu Zabi z delegacją Rosji i szefem wywiadu Ukrainy
Amerykański sekretarz sił lądowych Dan Driscoll przyjechał do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na rozmowy z szefem wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) i delegacją Rosji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na doniesienia „Financial Times” („FT”).
Driscoll zaczął rozmowy z przedstawicielami Rosji już w poniedziałek. Informując o rozmowach w Abu Zabi stacja CBS nie wymieniał wśród uczestników strony ukraińskiej.
Sekretarz Driscoll spotkał się z członkami delegacji rosyjskiej na kilka godzin w Abu Zabi. Ma się z nimi spotkać ponownie w ciągu dnia, aby omówić proces pokojowy i przyspieszyć negocjacje pokojowe
— powiedział CBS News przedstawiciel USA. Nie jest jasne, kto jeszcze wchodzi w skład delegacji Stanów Zjednoczonych w Abu Zabi.
06:55. B. ambasador przy NATO: liczenie na wycofanie się Rosji z okupowanych terenów jest iluzją
Negocjacje Ukrainy z Rosją w sprawie porozumienia pokojowego muszą uwzględniać realny scenariusz pozostawienia w rękach okupanta zajmowanych przez niego terenów - uważa były ambasador Portugalii przy NATO Antonio Martins da Cruz.
W rozmowie z lizbońską telewizją SIC dyplomata radzi kierować się realizmem i nie liczyć, że Kreml zdecyduje się opuścić obszary zajęte po rozpoczętej w 2022 r. inwazji na Ukrainę. Cruz zarzucił Zachodowi kierowanie się błędną zasadą dążenia do osiągnięcia „pokoju sprawiedliwego i trwałego”.
06:30. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, jedna osoba zginęła
Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek kolejny zmasowany atak na Ukrainę rakietami i dronami. Ostrzelany został m.in. Kijów, gdzie zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem zostało rannych - poinformował mer miasta Witalij Kliczko.
Jak podają ukraińskie media, w wielu miejscach Kijowa słychać było eksplozje, a w niektórych rejonach wybuchły pożary w budynkach mieszkalnych W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelone też zostały rakiety balistyczne.
Agencja AFP pisze, że Ukraińcy odpowiedzieli atakami na tereny rosyjskie m.in. Taganrog w obwodzie rostowskim i Krasnodar. Mer Taganrogu Swietłana Kambułowa napisała na Telegramie, że w ukraińskim nalocie zginęła jedna osoba, z kolei gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew poinformował, że „tej nocy miał miejsce jeden z najdłuższych i najbardziej zmasowanych ataków ze strony Ukrainy”.
04:10. Szefowa MSZ Finlandii: nie zaakceptujemy aneksji terytoriów Ukrainy zajętych przez Rosję siłą
Finlandia w żadnym wypadku nie uznaje aneksji terytorialnych dokonanych siłą - oświadczyła szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen, komentując negocjacje ws. planu pokojowego dla Ukrainy, zaproponowanego przez USA.
Jej zdaniem jest mało prawdopodobne, aby Ukraina była w stanie odzyskać terytoria zajęte przez Rosję, a Kijów może zgodzić się na to, by niektóre obszary pozostały pod kontrolą rosyjską. Warunki pokojowe, na jakie przystaną władze Ukrainy – podkreśliła fińska minister – będą mieć ogromny wpływ na to, jakie „zagrożenie Rosja będzie stwarzać w przyszłości, dla Europy i świata”.
03:14. WSJ”: Jak Amerykanie stworzyli plan pokojowy dla Ukrainy
Dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na źródła, opisał kulisy powstania planu pokojowego dla Ukrainy. Według gazety na projekt, który na tydzień zaognił stosunki między USA, Ukrainą i Europą, wpłynął kluczowy wkład ze strony wysłannika Kremla Kiriłła Dmitrijewa.
02:40. „Skoordynowany atak wroga na obiekty infrastruktury energetycznej”
W Kijowie po zmasowanym ostrzale co najmniej cztery osoby zostały ranne.
Jak podało ukraińskie ministerstwo energetyki, siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
W tej chwili trwa zmasowany, skoordynowany atak wroga na obiekty infrastruktury energetycznej
— podał resort w komunikacie.
02:05. Zmasowany atak na Kijów!
Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek kolejny zmasowany atak na Ukrainę rakietami i dronami. Ostrzelany został m.in. Kijów. W stolicy działa obrona przeciwlotnicza - poinformował mer miasta Witalij Kliczko.
Jak podają ukraińskie media, w wielu miejscach Kijowa słychać było eksplozje, a w niektórych rejonach wybuchły pożary.
W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelone też zostały rakiety balistyczne.
Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach Ukrainy. Rosjanie zaatakowali pociskami manewrującymi, rakietami balistycznymi oraz dużą liczbą dronów uderzeniowych.
00:01. Przywódcy państw UE omówili plan pokojowy dla Ukrainy na spotkaniu w Luandzie
Przywódcy państw Unii Europejskiej omówili na marginesie szczytu UE-Unia Afrykańska w Luandzie w Angoli plan pokojowy dla Ukrainy.
Biorąca udział w szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że spotkanie na temat Ukrainy potwierdziło zjednoczoną postawę Wspólnoty we wspieraniu Kijowa. Zapowiedziała też, że we wtorek odbędzie się spotkanie koalicji chętnych na temat rozmów pokojowych.
Rozmowy dotyczące amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy skomentował w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Na platformie TruthSocial napisał: „W rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą poczyniono duże postępy??? Nie wierzcie, dopóki nie zobaczycie, ale coś dobrego może się wydarzyć”. Tego samego dnia Trump omówił z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem temat wojny Rosji z Ukrainą, ale żaden z szefów państw nie ujawnił szczegółów tej rozmowy.
Prezydent Finlandii Alexander Stubb oświadczył, że z zadowoleniem przyjął wiadomość o postępach, które przyniosły negocjacje w Genewie na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Na platformie X w poniedziałek zastrzegł jednak, że wciąż do rozwiązania pozostaje kilka ważnych kwestii.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie podzielił optymizmu Stubba i powiedział, że nie spodziewa się, by w tym tygodniu nastąpił przełom w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Cały proces uznał za żmudny.
