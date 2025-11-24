Trwa 1371. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 25 listopada 2025 r.
00:01. Przywódcy państw UE omówili plan pokojowy dla Ukrainy na spotkaniu w Luandzie
Przywódcy państw Unii Europejskiej omówili na marginesie szczytu UE-Unia Afrykańska w Luandzie w Angoli plan pokojowy dla Ukrainy.
Biorąca udział w szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że spotkanie na temat Ukrainy potwierdziło zjednoczoną postawę Wspólnoty we wspieraniu Kijowa. Zapowiedziała też, że we wtorek odbędzie się spotkanie koalicji chętnych na temat rozmów pokojowych.
Rozmowy dotyczące amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy skomentował w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Na platformie TruthSocial napisał: „W rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą poczyniono duże postępy??? Nie wierzcie, dopóki nie zobaczycie, ale coś dobrego może się wydarzyć”. Tego samego dnia Trump omówił z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem temat wojny Rosji z Ukrainą, ale żaden z szefów państw nie ujawnił szczegółów tej rozmowy.
Prezydent Finlandii Alexander Stubb oświadczył, że z zadowoleniem przyjął wiadomość o postępach, które przyniosły negocjacje w Genewie na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Na platformie X w poniedziałek zastrzegł jednak, że wciąż do rozwiązania pozostaje kilka ważnych kwestii.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie podzielił optymizmu Stubba i powiedział, że nie spodziewa się, by w tym tygodniu nastąpił przełom w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Cały proces uznał za żmudny.
