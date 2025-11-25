Media we Francji nie mogą nadziwić się, skąd w tym kraju wzięła się nagle tak duża liczba nawróceń na katolicyzm i chrztów w kościołach. W latach 2015-2022 chrzciło się rocznie około 4 tysięcy dorosłych Francuzów. W 2023 roku było ich już około 5,5 tysiąca, w 2024 – ponad 7 tysięcy, a w 2025 – ponad 10 tysięcy (nie licząc 7,5 tysiąca nastolatków). W tym roku rekordowa liczba młodzieży wzięła też udział w pielgrzymkach do Chartres i Lourdes. Księgarnie katolickie we Francji zanotowały od 2024 roku wzrost sprzedaży literatury religijnej o 20 proc. Jak wytłumaczyć przyczyny tego zjawiska?
Dużo światła na ów fenomen rzuca Antoine Pasquier w wydanej niedawno książce pt. „Śledztwo w sprawie młodych ludzi, którzy chcą zostać chrześcijanami”. Autor jest nie tylko dziennikarzem katolickiego tygodnika…
