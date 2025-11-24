Parlament Europejski podejmie jutro decyzję, czy nadać tryb pilny procedurze zatwierdzania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Wiceminister rozwoju Michał Baranowski rozmawiał dziś z francuskim ministrem ds. handlu Nicolasem Forissierem na temat wspólnego stanowiska obu państw wobec umowy.
Jutrzejsze głosowanie na posiedzeniu europarlamentu w Strasburgu dotyczyć będzie projektu rozporządzenia wprowadzającego tzw. bezpieczniki, które mają chronić unijny rynek przed nadwyżką importu, np. wołowiny czy drobiu z bloku państw Ameryki Południowej Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj). Prace nad tym rozporządzeniem państwa członkowskie zakończyły 19 listopada. Jeśli we wtorek Parlament Europejski wyrazi zgodę na procedowanie go w trybie pilnym, głosowanie nad samym projektem odbędzie się już w najbliższy czwartek.
Przyjęcie rozporządzenia otworzy drogę do finałowego zatwierdzenia umowy handlowej przez PE i kraje członkowskie w Radzie UE. Ma to nastąpić jeszcze przed szczytem Mercosuru 20 grudnia w Brazylii, w którym weźmie udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Porozumienie spowoduje, że państwa Mercosuru będą mogły eksportować produkty rolne na bardziej korzystnych warunkach, chociaż - w ocenie KE - ilości te będą na tyle niskie, że nie spowodują zaburzeń na unijnym rynku. Natomiast w UE na umowie ma skorzystać przemysł np. motoryzacyjny.
Potrzebna zgoda 15 państw
By państwa członkowskie przyjęły umowę z Mercosurem, „za” musi opowiedzieć się 15 z nich, a razem muszą one stanowić 65 proc. ludności UE. Umowę może też zablokować mniejszość złożona z co najmniej czterech państw.
W ocenie wiceministra rozwoju Michała Baranowskiego, który w poniedziałek wziął udział w posiedzeniu unijnych ministrów ds. handlu, nadal możliwe jest zbudowanie takiej mniejszości blokującej. Po spotkaniu z członkiem francuskiego rządu w poniedziałek, Baranowski powiedział, że na ten moment - nawet mimo zaproponowanych przez KE bezpieczników - Francja jest przeciw umowie. - Francja na ten moment nie byłaby w stanie zagłosować za umową, więc gdyby to głosowanie miało odbyć się jutro, to ja słyszę od strony francuskiej, że musieliby zagłosować przeciw - powiedział wiceminister rozwoju.
Moja rozmowa z ministrem z Francji, odpowiedzialnym za handel, była bardzo dobra. Bardzo dobra, bo pokazała, że Polska i Francja mają dokładnie takie samo rozumienie obecnego stanu negocjacji nad umową Mercosur
— relacjonował swoją rozmowę Baranowski.
Na uwagę, że sprzeciw Polski i Francji nie wystarczy do zablokowania porozumienia, odpowiedział, że „niewiele się dzieje w Unii, kiedy dwa duże kraje, takie jak Francja i Polska, są przeciw tak ważnym porozumieniom”.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746585-bedzie-tryb-pilny-ws-procedury-handlowej-z-mercosur
