Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował wczoraj do Yad Vashem, by swoim wpisie na X doprecyzowało, że w czasie II wojny światowej Żydom nakazano nosić gwiazdy Dawida w okupowanej przez Niemców Polsce. Ta prośba została zignorowana, zatem szef polskiego MSZ wezwał dziś w tej sprawie mabasadora Izraela. Tymczasem szef Jad Waszem w odpowiedzi do polskiego ministra zamiast przeprosin i zapowiedzi zmiany wpisu, zaczął pokrętnie tłumaczyć, że pełny opis sprawy jest przedstawiony w artykule załączonym do wpisu na X.
Polska rzeczywiście znajdowała się pod niemiecką okupacją, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w naszych materiałach – napisał prezes jerozolimskiego Instytutu Jad Waszem (Yad Vashem) Dani Dajan we wpisie na platformie X. Dajan odniósł się tym samym do wpisu opublikowanego przez Instytut wczoraj.
Jad Waszem przedstawia historyczne realia nazizmu i II wojny światowej, w tym państw znajdujących się pod niemiecką okupacją, kontrolą lub wpływem. Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką. Jest to wyraźnie odzwierciedlone w materiałach Jad Waszem. Wszelkie inne interpretacje są błędnym odczytaniem naszego zaangażowania w zapewnienie dokładności
— napisał Dani Dajan.
Skandaliczny wpis Jad Waszem
Niestety Jad Waszem nie zmieniło kłamliwego wpisu na X, w którym nie ma ani słowa o tym, że Polska była okupowana przez Niemców. Jest o tym pośrednio wspomniane zaledwie jednym zdaniem w tekście załączonym do wspomnianego wpisu.
Na profilu Jad Waszem pojawił się wpis głoszący, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności”. Na wpis zareagowali m.in. premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który dziś wezwał do MSZ ambasadora Izraela w Polsce.
We wpisie, który wywołał kontrowersję, Jad Waszem przypomniało, że „23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida”.
Wczoraj wieczorem Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.
Przydacz: Pamięć o ofiarach wymaga dokładności
Oburzający wpis Jad Waszem wywołał burzę w sieci. Zareagował na niego m.in. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
W okupowanej przez Niemcy Polsce to aparat administracyjny III Rzeszy ustanawiał i egzekwował przepisy karne. To niemieccy okupanci nakazali Żydom noszenie opasek z Gwiazdą Dawida, a każda forma pomocy udzielanej żydowskim sąsiadom i współobywatelom narażała Polaków na karę śmierci. Od instytucji, której misją jest ochrona prawdy o Holokauście, oczekujemy precyzji faktów historycznych. Pamięć o ofiarach wymaga dokładności
— napisał na platformie X Marcin Przydacz.
