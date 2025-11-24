Brytyjski premier Keir Starmer wskazał, że warunkiem porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy jest to, aby było ono sprawiedliwe i trwałe. „Jest jeszcze wiele do zrobienia”” - wskazał. Potwierdził ponadto, że odbędzie się wirtualne spotkanie tzw. koalicji chętnych.
Zapytany przez dziennikarzy o to, czy ma nadzieję na postęp po rozmowach pokojowych w Genewie, brytyjski premier odparł: „Rozmowy w Genewie trwają, osiągamy postępy - i to dobrze. Wszyscy są całkowicie skoncentrowani na tym, co musimy osiągnąć, a mianowicie sprawiedliwym i trwałym pokoju. Oba te słowa mają znaczenie. Pokój musi być sprawiedliwy i, oczywiście, sprawy Ukrainy muszą być rozstrzygane przez Ukrainę, ale musi on być również trwały i musi przetrwać. Właśnie na tym się skupiamy. Jest jeszcze wiele do zrobienia”.
Spotkanie koalicji chętnych
Potwierdził, że odbędzie się wirtualne spotkanie kierowanej przez niego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona tzw. koalicji chętnych, czyli krajów zapewniających wsparcie dla Ukrainy.
Zorganizujemy więc spotkanie koalicji chętnych, aby dalej omówić postępy, które zostały osiągnięte i, mam nadzieję, mogą zostać osiągnięte w kierunku tego, co jest najważniejsze, czyli sprawiedliwego i trwałego pokoju. Ma on znaczenie dla Ukrainy, ale także dla nas wszystkich, ponieważ konflikt na Ukrainie wywiera bezpośredni wpływ na sytuację w Wielkiej Brytanii
— powiedział Starmer.
Plan pokojowy
Plan pokojowy, wynegocjowany z Rosją, forsują Stany Zjednoczone. Według amerykańskiego portalu Axios plan ten liczy 28 punktów i przewiduje, że Kijów zobowiąże się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć na gwarancje bezpieczeństwa zbliżone do obowiązujących w ramach NATO.
Plan USA był przedmiotem rozmów w Genewie, w których wzięli udział doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele Włoch, USA, UE oraz Ukrainy. Według agencji Reutera europejscy liderzy przedstawili własną wersję planu pokojowego. Ich propozycja modyfikuje m.in. wymóg dotyczący ograniczenia liczebności ukraińskiej armii oraz zawiera żądanie rekompensaty finansowej dla Kijowa od Moskwy i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746575-starmer-sprawy-ukrainy-musza-byc-rozstrzygane-przez-ukraine
