Prezydent USA Donald Trump sugeruje, że w rozmowach pokojowych z Ukrainą poczyniono duże postępy. Dodał, że w tej sprawie „może się wydarzyć coś dobrego”.
Czy to naprawdę możliwe, że w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą poczyniono duże postępy??? Nie wierzcie, dopóki nie zobaczycie, ale coś dobrego może się wydarzyć. BOŻE BŁOGOSŁAW AMERYKĘ!”
— napisał Trump w porannym komunikacie, zamieszczonym na jego platformie społecznościowej Truth Social.
CZYTAJ TAKŻE: Trump otwarty na pracę nad planem pokojowym? Merz ujawnia kulisy konsultacji w Genewie. Kwestie Europy i NATO zostały już skasowane
Wcześniejsze deklaracje
Jeszcze dzień wcześniej prezydent krytykował ukraińskie władze - ujmując to słowo w cudzysłowie - za brak wdzięczności wobec starań Ameryki.
O swoim optymizmie i postępach w rozmowach z Ukrainą na temat planu pokojowego USA mówił sekretarz stanu Marco Rubio, który określił ten dzień mianem najlepszego od początku zaangażowania administracji Trumpa w tę sprawę. Rubio przyznał, że do ustalenia zostały jeszcze dodatkowe kwestie. Podkreślił, że przeszkody te „nie są nie do pokonania” i wyraził optymizm w kwestii szybkiego dopięcia szczegółów. Przyznał jednak, że „Rosja też ma głos”.
O postępach mówiło też wspólne oświadczenie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji po rozmowach. Negocjatorzy z obu państw powiadomili, że owocem spotkania w Genewie było opracowanie poprawionego i „ulepszonego” planu pokojowego. W komunikacie Białego Domu z rozmów poinformowano natomiast, że przedstawiciele Ukrainy uznali, że nowy plan „odzwierciedla ich interesy narodowe i zapewnia wiarygodne oraz wykonalne mechanizmy ochrony bezpieczeństwa Ukrainy, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej”.
as/PAP
