Jutro odbędzie się spotkanie koalicji chętnych, które zostanie poświęcone rozmowom pokojowym - poinformowała dziś przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Podczas wizyty w Angoli na szczycie UE-Unia Afrykańska szefowa KE wskazała, że spotkanie potwierdziło jedność wspólnoty we wspieraniu Ukrainy.

W poniedziałek w Luandzie, na marginesie szczytu UE z Unią Afrykańską, odbyły się rozmowy szefów państw i rządów państw UE na temat negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. Według von der Leyen spotkanie to potwierdziło, że UE pozostaje zjednoczona we wspieraniu Ukrainy.

W spotkaniu wzięli udział osobiście przywódcy 27 państw członkowskich, w tym premier Donald Tusk. Obecni byli także liderzy Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Czech, Irlandii, Portugalii, Chorwacji i Słowacji.

Terytorium i suwerenność Ukrainy muszą być szanowane. Tylko Ukraina, jako suwerenne państwo, może podejmować decyzje dotyczące swoich sił zbrojnych

— oświadczyła po spotkaniu von der Leyen.

Znaczne postępy w negocjacjach”

Podkreśliła centralną rolę, jaką będzie odgrywać Europa, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy.

Jutro będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami z koalicji chętnych

— zapowiedziała.

Chodzi o sojuszników Ukrainy, którzy w ostatnich miesiącach deklarowali gotowość do udzielenia jej gwarancji bezpieczeństwa. Wśród tych państw nie ma Stanów Zjednoczonych.

Skuteczne i skoordynowane zaangażowanie Europy, a także silna obecność Europy w Genewie, pozwoliły nam poczynić znaczne postępy w negocjacjach na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Chociaż nadal wiele pozostaje do zrobienia, istnieją obecnie solidne podstawy do dalszych działań

— powiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

Costa: Kierunek negocjacji jest pozytywny

Podobne zdanie wyraził gospodarz unijnych szczytów, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który przed spotkaniem w stolicy Angoli na temat Ukrainy rozmawiał z jej prezydentem, Wołodymyrem Zełenskim. Costa uznał, że postęp w negocjacjach został osiągnięty „w kilku kwestiach”.

Pewne zagadnienia wciąż wymagają rozwiązania, ale kierunek jest pozytywny

— dodał.

UE jest zdecydowana nadal udzielać prezydentowi Zełenskiemu wszelkiego potrzebnego mu wsparcia: dyplomatycznego, wojskowego i gospodarczego

— zadeklarował przewodniczący Rady Europejskiej.

Zaznaczył, że dotyczy to w szczególności wsparcia finansowego dla Ukrainy. - Zobowiązaliśmy się do realizacji (tego przedsięwzięcia) w październiku. I zrobimy to na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej - zapowiedział.

