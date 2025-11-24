Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że nie spodziewa się, by w tym tygodniu nastąpił przełom w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Zaznaczył jednak, że prezydent USA Donald Trump jest otwarty na pracę nad planem pokojowym wspólnie z państwami Europy. Wcześniej minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wskazał, że z pierwotnego planu pokojowego dla Ukrainy usunięto wszystkie kwestie dotyczące Europy i NATO.
To jest żmudny proces. W tym tygodniu będzie można poczynić co najwyżej niewielkie postępy
— ocenił Merz na marginesie szczytu UE–Unia Afrykańska (UA) w stolicy Angoli, Luandzie.
Ustalenia
Merz przekazał, że w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem ten poinformował go, że jest otwarty na pracę nad planem pokojowym opracowywanym wspólnie z państwami Europy.
I właśnie to osiągnęli wczoraj w Genewie przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz państw członkowskich Unii Europejskiej
— wskazał.
Kolejny krok
Jak dodał szef niemieckiego rządu, kolejnym krokiem „musi być to, by Rosja zasiadła do stołu negocjacyjnego”.
Merz zaznaczył, że Berlin z zadowoleniem przyjmuje rezultat rozmów w Szwajcarii.
Niektóre sprawy będą musiały zostać wyjaśnione, lecz wiemy, że pokój na Ukrainie nie nastąpi z dnia na dzień
— zastrzegł.
Kwestie Europy i NATO wycofane z planu
Wcześniej minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wskazał, że z pierwotnego planu pokojowego dla Ukrainy usunięto wszystkie kwestie dotyczące Europy i NATO.
Wszystkie kwestie dotyczące Europy, w tym NATO, zostały usunięte z tego planu, to jest sukces, który osiągnęliśmy wczoraj
— obwieścił Wadephul w radiu Deutschlandfunk.
Szef niemieckiego MSZ dodał, że „żadne porozumienie nie może zostać zawarte ponad głowami Europejczyków i Ukraińców”. Dyplomata nie chciał rozmawiać o szczegółach, ale przyznał, że jedną z najbardziej problematycznych kwestii jest podział terytoriów.
Specjalne spotkanie
Na marginesie szczytu UE-UA zwołano specjalne spotkanie szefów państw i rządów unijnej „27” na temat wznowionych przez USA prób zakończenia wojny w Ukrainie. Wśród przywódców, którzy przybyli do stolicy Angoli, jest premier Donald Tusk.
Plan pokojowy, wynegocjowany z Rosją, forsują Stany Zjednoczone. Według amerykańskiego portalu Axios plan ten liczy 28 punktów i przewiduje, że Kijów zobowiąże się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć na gwarancje bezpieczeństwa zbliżone do obowiązujących w ramach NATO.
Plan USA był przedmiotem rozmów w Genewie, w których udział wzięli doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele Włoch, USA, UE oraz Ukrainy. Według Reutersa europejscy liderzy przedstawili własną wersję planu pokojowego. Ich propozycja modyfikuje m.in. wymóg dotyczący ograniczenia ukraińskiej armii oraz zawiera żądanie rekompensaty finansowej dla Kijowa od Moskwy i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty.
