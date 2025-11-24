Rosyjska korweta Stojkij oraz tankowiec Jelnia przepłynęły przez Cieśninę Dover, kierując się na zachód w stronę kanał La Manche, gdzie brytyjski okręt patrolowy HMS Severn prowadził całodobową operację ich monitorowania - informuje resort obrony Wielkiej Brytanii. Brytyjska operacja trwała przez ostatnie dwa tygodnie, po czym u wybrzeży Bretanii ministerstwo przekazało monitorowanie rosyjskich jednostek pływających „niewymienionemu z nazwy okrętowi sojuszniczemu z NATO”. Rosyjskie prowokacje na wodach wokół Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasiliły się o 30 proc.
Po przekazaniu obowiązku ich monitorowania okrętowi sojuszniczemu, HMS Severn pozostał na tym obszarze, aby móc zareagować na niespodziewaną aktywność rosyjską.
Informacja ta została podana zaledwie cztery dni po tym, gdy minister obrony John Healey przekazał, iż rosyjski okręt szpiegowski Jantar znajduje się na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii u wybrzeży Szkocji i skierowano z niego lasery w kierunku pilotów samolotów zwiadowczych Królewskich Sił Powietrznych (RAF), patrolujących ten region.
„Widzimy was - wiemy, co robicie”
Healey powiedział, że Wielka Brytania uważa działania Jantara za „lekkomyślne i niebezpieczne”, i jest gotowa zareagować na wszelkie wtargnięcia na swoje terytorium.
Moje przesłanie do Rosji i Putina jest następujące: widzimy was. Wiemy, co robicie
— oświadczył.
Ambasada Rosji w Londynie w odpowiedzi na te słowa oskarżyła rząd brytyjski o „podsycanie militarystycznej histerii” i dodała, że Moskwa nie jest zainteresowana podważaniem bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.
Według brytyjskiego ministerstwa obrony, w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano 30 -procentowy wzrost incydentów z udziałem rosyjskich jednostek na wodach wokół Wielkiej Brytanii.
Ze względu na nasilenie rosyjskich prowokacji, Londyn wysłał także na Islandię trzy samoloty rozpoznawcze Poseidon.
Jest to część misji NATO, polegającej na patrolowaniu obszaru Połnocnego Atlantyku i Arktyki.
