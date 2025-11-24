Obrady Platformy Krymskiej w Szwecji. Zełenski apeluje: Nie bądźcie biernymi obserwatorami historii, bądźcie jej uczestnikami!

Proszę was, nie bądźcie biernymi obserwatorami historii, bądźcie jej uczestnikami” – zaapelował dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do uczestników IV szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej, który tym razem zebrał się w szwedzkim parlamencie Riksdagu. Głos zabrał też przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. „Ukraina musi wyznaczyć swoje czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekroczyć: ani fizycznie, ani prawnie, ani moralnie” – powiedział w szwedzkim parlamencie Stefanczuk.

W szwedzkim Riksdagu odbywa się dziś IV szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej, międzynarodowego forum poświęconego problematyce zaanektowania przez Rosję Półwyspu Krymskiego w 2014 r. Gospodarzami są przewodniczący parlamentu Szwecji Riksdagu Andreas Norlen oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. W programie jest m.in. konferencja prasowa Norlena i Stefanczuka, a także przyjęcie wspólnego dokumentu końcowego.

Apel Zełenskiego

W przemówieniu poprzez łącze wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że bardzo ważne jest, aby teraz wspierać Ukrainę.

Ważne jest wspieranie procesu negocjacyjnego i jestem wdzięczny za każdą radę i każdą informację, jaką otrzymujemy od europejskich przywódców

— powiedział ukraiński przywódca.

Zwrócił uwagę, że kluczowe jest wspieranie zasad, na których opiera się Europa, gdzie zbrodniarze wojenni nie unikają sprawiedliwości, a agresor płaci za wojnę, którą rozpoczął.

Dlatego decyzje (UE) dotyczące (uwolnienia) rosyjskich aktywów są tak ważne. Proszę o poparcie tego.(…) Rosja nadal zabija ludzi, a zajęte terytoria nadal są okupowane

— podkreślił Zełenski.

Przypomniał, że w Sztokholmie zebrało się prawie 70 delegacji parlamentarnych.

Jeśli parlamenty w Europie nie przymkną na to oczu, to nikt tego nie zrobi

— podsumował Zełenski, otrzymując gromkie brawa zebranych.

Czerwone linie Ukrainy

Przewodniczący ukraińskiego parlamentu w swoim przemówieniu odniósł się do rozmów na temat planu pokojowego.

Ukraina musi wyznaczyć swoje czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekroczyć: ani fizycznie, ani prawnie, ani moralnie

— powiedział Stefanczuk.

Każdy prawdziwy pokój musi opierać się na bardzo jasnej zasadzie: nic o Ukrainie bez Ukrainy i nic o Europie bez Europy

— oświadczył.

Jako czerwone linie wymienił: brak prawnego uznania rosyjskiej okupacji terytoriów ukraińskich, brak ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych, a także brak weta wobec przyszłych sojuszów Ukrainy.

Wasze skonsolidowane i bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy jako ofiary opresji, drodzy przyjaciele, jest ważnym, jeśli nie kluczowym, elementem planu pokojowego

— podsumował Stefaniuk, zwracając się do przewodniczących parlamentów.

Musimy posunąć się naprzód w procesie finalizacji i zapewnienia Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, a jednocześnie maksymalnie zwiększyć presję na Rosję poprzez sankcje, dopóki Putin nie będzie gotowy na pokój

— dodał.

Zwrócił uwagę, że członkostwo Ukrainy w UE będzie elementem zarówno gwarancji bezpieczeństwa, jak i planu pokojowego.

Tylko w tych warunkach Rosja wycofa się, ponieważ zrozumie, że nie może pokonać Ukrainy ani zawładnąć nią jako integralną częścią demokratycznego świata

— podkreślił Stefanczuk.

