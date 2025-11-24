„Proszę was, nie bądźcie biernymi obserwatorami historii, bądźcie jej uczestnikami” – zaapelował dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do uczestników IV szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej, który tym razem zebrał się w szwedzkim parlamencie Riksdagu. Głos zabrał też przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. „Ukraina musi wyznaczyć swoje czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekroczyć: ani fizycznie, ani prawnie, ani moralnie” – powiedział w szwedzkim parlamencie Stefanczuk.
W szwedzkim Riksdagu odbywa się dziś IV szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej, międzynarodowego forum poświęconego problematyce zaanektowania przez Rosję Półwyspu Krymskiego w 2014 r. Gospodarzami są przewodniczący parlamentu Szwecji Riksdagu Andreas Norlen oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. W programie jest m.in. konferencja prasowa Norlena i Stefanczuka, a także przyjęcie wspólnego dokumentu końcowego.
Apel Zełenskiego
W przemówieniu poprzez łącze wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że bardzo ważne jest, aby teraz wspierać Ukrainę.
Ważne jest wspieranie procesu negocjacyjnego i jestem wdzięczny za każdą radę i każdą informację, jaką otrzymujemy od europejskich przywódców
— powiedział ukraiński przywódca.
Zwrócił uwagę, że kluczowe jest wspieranie zasad, na których opiera się Europa, gdzie zbrodniarze wojenni nie unikają sprawiedliwości, a agresor płaci za wojnę, którą rozpoczął.
Dlatego decyzje (UE) dotyczące (uwolnienia) rosyjskich aktywów są tak ważne. Proszę o poparcie tego.(…) Rosja nadal zabija ludzi, a zajęte terytoria nadal są okupowane
— podkreślił Zełenski.
Przypomniał, że w Sztokholmie zebrało się prawie 70 delegacji parlamentarnych.
Jeśli parlamenty w Europie nie przymkną na to oczu, to nikt tego nie zrobi
— podsumował Zełenski, otrzymując gromkie brawa zebranych.
Czerwone linie Ukrainy
Przewodniczący ukraińskiego parlamentu w swoim przemówieniu odniósł się do rozmów na temat planu pokojowego.
Ukraina musi wyznaczyć swoje czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekroczyć: ani fizycznie, ani prawnie, ani moralnie
— powiedział Stefanczuk.
Każdy prawdziwy pokój musi opierać się na bardzo jasnej zasadzie: nic o Ukrainie bez Ukrainy i nic o Europie bez Europy
— oświadczył.
Jako czerwone linie wymienił: brak prawnego uznania rosyjskiej okupacji terytoriów ukraińskich, brak ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych, a także brak weta wobec przyszłych sojuszów Ukrainy.
Wasze skonsolidowane i bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy jako ofiary opresji, drodzy przyjaciele, jest ważnym, jeśli nie kluczowym, elementem planu pokojowego
— podsumował Stefaniuk, zwracając się do przewodniczących parlamentów.
Musimy posunąć się naprzód w procesie finalizacji i zapewnienia Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, a jednocześnie maksymalnie zwiększyć presję na Rosję poprzez sankcje, dopóki Putin nie będzie gotowy na pokój
— dodał.
Zwrócił uwagę, że członkostwo Ukrainy w UE będzie elementem zarówno gwarancji bezpieczeństwa, jak i planu pokojowego.
Tylko w tych warunkach Rosja wycofa się, ponieważ zrozumie, że nie może pokonać Ukrainy ani zawładnąć nią jako integralną częścią demokratycznego świata
— podkreślił Stefanczuk.
CZYTAJ TEŻ:
— TYLKO U NAS. Zełenski podpisze 28-punktowy plan pokojowy? Piotr Semka: Takiej potwornej decyzji nie może podejmować jedna osoba
— Ukraińska delegacja w Genewie. Zełenski: Amerykańskie propozycje ws. pokoju mogą uwzględniać elementy ważne dla Kijowa
— Zełenski po rozmowie ze Starmerem: Większość przywódców europejskich gotowa jest włączyć się w działania w sprawie planu pokojowego
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746533-obrady-platformy-krymskiej-zelenski-nie-badzcie-bierni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.