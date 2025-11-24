Pod koniec ubiegłego tygodnia Donald Trump podpisał ustawę umożliwiającą ujawnienie akt sprawy Jeffreya Epsteina, która od lat budzi ogromne emocje w Stanach Zjednoczonych. To zwrot o 180 stopni - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.
Jak przypomina dziennik, przez wiele miesięcy prezydent USA Donald Trump lekceważył apele o upublicznienie dokumentów.
Ze swojego stanowiska wycofał się, gdy ok. 100 republikanów w Izbie Reprezentantów szykowało się do zignorowania jego sprzeciwu i wsparcia działań demokratów na rzecz ujawnienia akt zmarłego przestępcy
— pisze „DGP”.
Wśród polityków skłonnych do takiej decyzji były „ważne postacie prezydenckiego ruchu MAGA”, takie jak Marjorie Taylor Greene czy Lauren Boebert.
Gazeta wskazuje na sondaż przeprowadzony na zlecenie NPR pod koniec września - czyli w momencie, w którym prezydent USA sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu - zgodnie z którego wynikami 67 proc. zarejestrowanych republikańskich wyborców popierało upublicznienie wszystkich akt przy zachowaniu anonimowości ofiar.
Zmianę jego podejścia można więc odczytywać jako próbę minimalizowania strat. Trump starał się uniknąć całkowitego buntu republikanów w izbie, wiedząc, że wysokie poparcie dla projektu ustawy mogłoby zwiększyć presję na Senat, by go rozpatrzył i przesłał na biurko prezydenta - zmuszając Trumpa do zawstydzającego weta, które przedłużyłoby kontrowersje
— pisze „DGP”.
„Granice potęgi” Trumpa
Jak wskazano, doszło wobec powyższego do sytuacji, w której republikanie zmusili prezydenta Trumpa do zmiany swojego stanowiska, „ukazując granice jego politycznej potęgi”.
Sprawa coraz bardziej wpływała zresztą na jego notowania. Ocena prezydenta Donalda Trumpa spadła do 38 proc., osiągając najniższy poziom od czasu jego powrotu do władzy
— napisano.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746516-republikanie-testuja-granice-potegi-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.