Pięćdziesięciorgu z ponad trzystu uczniów uprowadzonych 21 listopada przez uzbrojonych bandytów ze szkoły katolickiej w miejscowości Papiri w stanie Niger udało się uciec i bezpiecznie wrócić do swoich domów - poinformowały władze szkoły.
Uczniowie w wieku od 10 do 18 lat uciekli między piątkiem a sobotą, poinformował biskup Bulus Dauwa Yohanna, przewodniczący Stowarzyszenia Chrześcijan Nigerii w stanie Niger i właściciel szkoły. Zgodnie z jego oświadczeniem porywacze nadal przetrzymują 253 uczniów i 12 nauczycieli.
Porwanie uczniów i nauczycieli w Nigerii
Uczniowie zostali porwani wraz z nauczycielami przez uzbrojonych bandytów, którzy zaatakowali katolicką szkołę St. Mary’s w miejscowości Papiri w północno-środkowym stanie Niger. Żadna grupa nie wzięła jeszcze na siebie odpowiedzialności za porwania, a władze poinformowały, że na pomoc dzieciom wysłano oddziały wojska wsparte przez miejscowych myśliwych.
Dziś w Nigerii wolność odzyskało również 38 osób uprowadzonych przez bandytów we wtorek z kościoła w mieście Eruku w stanie Kwara, co obwieścił mediom gubernator stanu, Abdulrahman Abdulrazak. Nie są znane szczegóły oswobodzenia - wydanym oświadczeniu gubernator poinformował jedynie, że doprowadziło do tego „praktyczne podejście prezydenta Bola Tinubu, który osobiście kierował wysiłkami na rzecz uwolnienia uprowadzonych”.
Nieznane są wciąż losy 25 uczniów porwanych we wtorek w sąsiednim stanie Kebbi, w mieście Maga. Zarówno stan Niger jak i Kebbi znajdują się w północnym regionie Nigerii, gdzie uzbrojone gangi porywają ludzi dla okupu, czyniąc z tego procederu dochodowy biznes.
Od najgłośniejszego porwania 275 uczennic ze szkoły Chibok przez Boko Haram w 2014 r. do tej pory w Nigerii porwano ponad 2 tys. uczniów, wynika z udokumentowanych danych rozpowszechnionych przez Amnesty International.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746513-50-porwanych-uczniow-w-nigerii-ucieklo-bandytom
