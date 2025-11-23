NA ŻYWO

Trwa 1370. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 24 listopada 2025 r.

13:10. Szefowa KE: Jutro spotkanie koalicji chętnych w sprawie Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że spotkanie unijnych liderów na temat Ukrainy w Angoli potwierdziło zjednoczoną postawę UE we wspieraniu Kijowa. Jak dodała, jutro dojdzie do spotkania koalicji chętnych na temat rozmów pokojowych.

W Luandzie na marginesie szczytu UE z Unią Afrykańską odbyły się rozmowy szefów państw i rządów UE na temat negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. Według von der Leyen spotkanie to potwierdziło, że UE pozostaje zjednoczona we wspieraniu Ukrainy.

Terytorium i suwerenność Ukrainy muszą być szanowane. Tylko Ukraina, jako suwerenne państwo, może podejmować decyzje dotyczące swoich sił zbrojnych - oświadczyła.

Podkreśliła centralną rolę, jaką Europa będzie odgrywać w przyszłości kraju. - Jutro będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami z koalicji chętnych - zapowiedziała.

13:04. Kreml: Nie otrzymaliśmy oficjalnego komunikatu po niedzielnych rozmowach w Genewie

Służba prasowa Kremla twierdzi, że rosyjskie władze nie dostały żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie rozmów w Genewie na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie będzie komentować medialnych doniesień na ich temat.

Pieskow dodał też, że nie ma jeszcze planów, by w tym tygodniu spotkali się rosyjscy i amerykańscy negocjatorzy.

12:30. Szef MSZ Litwy: kradzież terytorium Ukrainy będzie zdradą prawa międzynarodowego

Jeśli do jakiegokolwiek porozumienia pokojowego wprowadzimy kradzież terytorium, będzie to zdradą prawa międzynarodowego - przestrzegł minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys, odnosząc się do trwających rozmów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Budrys powiedział, że Unia Europejska musi być obecna w rozmowach na temat Ukrainy i powinna przestrzegać podstaw, a tymi podstawami są „suwerenność, integralność terytorialna i niepodległość Ukrainy”.

Jeśli wprowadzimy do jakiegokolwiek porozumienia kradzież terytorium, będzie to zdradą prawa międzynarodowego. Nikt nie będzie mógł mieć pewności, że agresja nie powtórzy się w przyszłości w tym samym miejscu lub gdziekolwiek indziej, w mniejszych krajach sąsiadujących z Rosją - zaznaczył szef litewskiego MSZ, który w poniedziałek w Brukseli wziął udział w posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za handel międzynarodowy.

12:12. Pokrowsk - trwają walki w centrum miasta

Armia ukraińska utrzymuje pozycje w centrum Pokrowska, nie dopuszczając do umocnienia się w tym rejonie sił rosyjskich; w ciągu ostatniej doby na odcinku pokrowskim doszło do 62 starć.

W ostatnich dniach przeprowadzono działania w rejonie dworca kolejowego, uniwersytetu pedagogicznego oraz skweru Sobornego, co pozwoliło na zablokowanie rosyjskich prób skoncentrowania sił

– napisano wczoraj wieczorem w komunikacie służby prasowej zgrupowania operacyjnego wojsk „Wschód”. Zgodnie z informacjami strony ukraińskiej, armia nadal utrzymuje pozycje w centrum Pokrowska.

Równolegle, jak poinformował projekt analityczny DeepState na portalu Telegram, siły rosyjskie zanotowały postępy terytorialne w północno-wschodniej części miasta Pokrowsk oraz na południu, w pobliżu miejscowości Daczeńskie.

Walki na odcinku pokrowskim są najbardziej intensywne na całej linii frontu: w ciągu ostatniej doby na 191 starć na całym froncie, do 62 doszło w tym rejonie.

Armia ukraińska stara się nie dopuścić do pełnego okrążenia aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej, która pozostaje otoczona z trzech stron. Komunikacja utrzymujących pozycje oddziałów z resztą sił jest możliwa jedynie przez wąski odcinek na północ od miasta Pokrowsk.

11:08. Zełenski: Nie bądźcie biernymi obserwatorami historii

Proszę was, nie bądźcie biernymi obserwatorami historii, bądźcie jej uczestnikami – zaapelował Wołodymyr Zełenski do uczestników IV szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej, który tym razem zebrał się w szwedzkim parlamencie Riksdagu.

W przemówieniu poprzez łącze wideo Zełenski podkreślił, że bardzo ważne jest, aby teraz wspierać Ukrainę. – Ważne jest wspieranie procesu negocjacyjnego i jestem wdzięczny za każdą radę i każdą informację, jaką otrzymujemy od europejskich przywódców – powiedział ukraiński przywódca.

11:01. Stefaniuk w Szwecji: Musimy wyznaczyć nasze czerwone linie

Ukraina musi wyznaczyć swoje czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekroczyć: ani fizycznie, ani prawnie, ani moralnie – powiedział w szwedzkim parlamencie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Każdy prawdziwy pokój musi opierać się na bardzo jasnej zasadzie: nic o Ukrainie bez Ukrainy i nic o Europie bez Europy – podkreślił Stefaniuk w wystąpieniu na szczycie parlamentarnym Platformy Krymskiej, który odbywa się w Sztokholmie.

Przewodniczący parlamentu Ukrainy jako czerwone linie wymienił: brak prawnego uznania rosyjskiej okupacji terytoriów ukraińskich, brak ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych, a także brak weta wobec przyszłych sojuszy Ukrainy.

– Wasze skonsolidowane i bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy jako ofiary opresji, drodzy przyjaciele, jest ważnym, jeśli nie kluczowym, elementem planu pokojowego – podsumował Stefanczuk, zwracając się do przewodniczących parlamentów.

„Musimy posunąć się naprzód w procesie finalizacji i zapewnienia Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa”, a jednocześnie „maksymalnie zwiększyć presję na Rosję poprzez sankcje, dopóki Putin nie będzie gotowy na pokój” - dodał.

Zwrócił uwagę, że członkostwo Ukrainy w UE będzie elementem zarówno gwarancji bezpieczeństwa, jak i planu pokojowego. – Tylko w tych warunkach Rosja wycofa się, ponieważ zrozumie, że nie może pokonać Ukrainy ani zawładnąć nią jako integralną częścią demokratycznego świata – podkreślił Stefanczuk.

10:58. Ok. 70 tys. odbiorców pozbawionych dostaw prądu po nocnych atakach dronów

Ukrenerho, ukraiński operator sieci energetycznej podaje, że rankiem prądu nie miało ponad 60 tys. odbiorców w obwodzie dniepropietrowskim i ok. 10 tys. odbiorców w obwodzie charkowskim. Ponadto – ze względu na złe warunki pogodowe (intensywne opady, silny wiatr) 45 miejscowości w obwodzie lwowskim zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych dostępu do prądu.

10:40. Kreml: Nie ma planów spotkania delegacji z Rosji i USA

Dmitrij Pieskow oświadczył, że Kreml nie będzie omawiał kwestii projektu planu pokojowego za pośrednictwem mediów. W poniedziałek Władimir Putin ma odbyć rozmowę telefoniczną z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Erdoğan mówił w niedzielę, że w czasie rozmowy z Putinem będzie mówił o działaniach na rzecz osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

10:00. Nocny ostrzał Kupiańska

W nocy Rosjanie zaatakowali Kupiańsk. W ostrzale miasta, do którego doszło wczoraj ok. 22., zginął mężczyzna – podaje charkowska prokuratura.

09:27.

Plan Putina dotyczący kapitulacji Ukrainy nie służy amerykańskim interesom narodowym” - pisze The Kyiv Independent.

09:01. Reuters: Delegacje USA i Ukrainy omawiają możliwość spotkania Trumpa i Zełenskiego w tym tygodniu

Przebywające w Genewie delegacje USA i Ukrainy omawiają kwestię ewentualnego spotkania prezydentów obu krajów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego jeszcze w tym tygodniu w Waszyngtonie - podała w niedzielę agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.

Jedno ze źródeł agencji poinformowało, że głównym celem spotkania obu prezydentów byłoby omówienie najbardziej drażliwych punktów, zawartych w 28-punktowym planie pokojowym, przedstawionego Ukrainie przez USA. Jedną z nich jest kwestia terytoriów ukraińskich, do których prawa rości sobie Rosja.

Reuters podkreśla, że nie ma jeszcze ustalonej daty ewentualnego spotkania Trumpa z Zełenskim.

Wcześniej w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio na konferencji prasowej po rozmowach delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Genewie powiedział, że był to najbardziej produktywny dzień od początku zaangażowania w proces pokojowy. Stwierdził jednak, że wciąż do ustalenia pozostaje część rzeczy i potrzebne do tego jest więcej czasu.

Z kolei Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że negocjacje nad planem pokojowym dla Ukrainy w Genewie będą kontynuowane do nocy i „ważne jest, że zespól prezydenta USA Donalda Trumpa nas słyszy”.

08:22. Ważny komunikat Białego Domu

Przedstawiciele Ukrainy oświadczyli, że poprawiony podczas rozmów w Genewie projekt planu pokojowego jest zgodny z jej interesami narodowymi i bezpieczeństwem - napisano w komunikacie Białego Domu po spotkaniu z ukraińską delegacją. USA zadeklarowały, że suwerenność Ukrainy będzie w centrum procesu dyplomatycznego.

Biały Dom podsumował w ten sposób rozmowy amerykańskiej i ukraińskiej delegacji w Genewie na temat przedstawionego przez USA planu pokojowego. Według komunikatu, rozmowy były szczere, szczegółowe, „prowadzone w duchu partnerstwa i wspólnego celu” i doprowadziły do zmian w planie, choć nie podano, o jakie zmiany chodzi.

07:54. Włoska prasa: ostrożny optymizm po rozmowach w Genewie na temat planu dla Ukrainy

Włoska prasa w poniedziałek w komentarzach po niedzielnych rozmowach w Genewie na temat amerykańskiego planu dla Ukrainy odnotowała z ostrożnym optymizmem pewien postęp. Wskazała też na niejasności wokół europejskich kontrpropozycji. Europejscy liderzy „wystawieni za drzwi wrócili oknem” - podkreśliła „La Repubblica”.

28-punktowy plan pokojowy zaproponowany przez USA był przedmiotem rozmów, w których udział wzięli doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele Włoch, USA, UE oraz Ukrainy.

Dziennik „La Repubblica” pisząc o europejskich liderach, którzy przygotowali kontrpropozycje wobec planu USA podkreślił: „Wystawieni za drzwi wrócili oknem”.

06:35. Cztery osoby zginęły w zmasowanym ataku na Charków

Cztery osoby zginęły w zmasowanym rosyjskim ataku dronami na Charków na północnym wschodzie Ukrainy – ogłosił mer miasta Ihor Terechow. Według władz rannych zostało 17 osób, w tym dwoje dzieci w wieku 11 i 12 lat.

Jest zmasowany atak na Charków

— napisał Terechow na platformie Telegram. Przekazał również informację o 17 rannych. Wcześniej szef władz wojskowych charkowskiego Ołeh Syniehubow informował o co najmniej 12 rannych, wśród których są dzieci.

Kolejne dwie osoby zginęły w niedzielę w atakach na Marganec w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy – przekazały miejscowe władze. Według ukraińskich mediów rosyjskie wojska zaatakowały również miasto Izmaił w obwodzie odeskim.

Tego samego dnia w Genewie trwały rozmowy przedstawicieli władz Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, USA, UE i Ukrainy na temat planu pokojowego, przedstawionego przez Stany Zjednoczone.

