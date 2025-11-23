Trwa 1370. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 24 listopada 2025 r.
00:01. Reuters: Delegacje USA i Ukrainy omawiają możliwość spotkania Trumpa i Zełenskiego w tym tygodniu
Przebywające w Genewie delegacje USA i Ukrainy omawiają kwestię ewentualnego spotkania prezydentów obu krajów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego jeszcze w tym tygodniu w Waszyngtonie - podała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.
Jedno ze źródeł agencji poinformowało, że głównym celem spotkania obu prezydentów byłoby omówienie najbardziej drażliwych punktów, zawartych w 28-punktowym planie pokojowym, przedstawionego Ukrainie przez USA. Jedną z nich jest kwestia terytoriów ukraińskich, do których prawa rości sobie Rosja.
Reuters podkreśla, że nie ma jeszcze ustalonej daty ewentualnego spotkania Trumpa z Zełenskim.
Wcześniej w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio na konferencji prasowej po rozmowach delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Genewie powiedział, że był to najbardziej produktywny dzień od początku zaangażowania w proces pokojowy. Stwierdził jednak, że wciąż do ustalenia pozostaje część rzeczy i potrzebne do tego jest więcej czasu.
Z kolei Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że negocjacje nad planem pokojowym dla Ukrainy w Genewie będą kontynuowane do nocy i „ważne jest, że zespól prezydenta USA Donalda Trumpa nas słyszy”.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746511-relacja-1370-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.